Nyt tuli tarkat luvut – näin moni yhden tai kaksi rokotetta saaneista on joutunut tehohoitoon

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoivat tänään, että koronapotilaita oli eilen sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan yhteensä 95. Johannes Ijäs Demokraatti

Heistä perusterveydenhuollon osastoilla 16, erikoissairaanhoidon osastoilla 50, ja teho-osastoilla 29 potilasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi tiedotustilaisuudessa, että tehopotilaiden määrä on kääntynyt nousuun.

– Lukumäärä on pieni, mutta se on ilmiönä tarkemman tarkastelun arvoinen, hän sanoi.

Hän näytti tilaisuudessa Covid-19 tehohoidon koordinaatiotoimiston analytiikkaa.

Sen mukaan tehohoidossa on ollut 10 henkilöä, jotka ovat sairastuneet täydestä rokotesarjasta huolimatta.

– Kaikki ovat olleet yli 60-vuotiaita ja ylivoimaisella enemmistöllä heistä on jokin vakava perussairaus, Voipio-Pulkki kertoi.

Täyden rokotesarjan on Suomessa saanut noin 3,2 miljoonaa ihmistä, joten tehohoitotapaukset ovat olleet hyvin harvinaisia.

Yhden rokotuksen jälkeen tehohoitoon koronainfektion vuoksi joutuneita on 41. Tässä joukossa on myös nuorempia kuin 60-vuotiaita.

Ylipäänsä alle 60-vuotiaiden osuus tehohoitopotilaista on Voipio-Pulkin mukaan jonkin verran kasvanut. Myös niiden potilaiden osuus, joilla ei ole mitään toimintakykyyn, terveydentilaan selvästi vaikuttavaa perussairautta osuus on kasvanut.

— Kaksi rokotetta erittäin hyvin suojaa vakavilta taudeilta, Voipio-Pulkki summasi.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen sanoi, että samaan aikaan, kun puhutaan siitä, että koronaviruksen yhteiskunnalle aiheutuma taakka pienenee, tällä hetkellä rokottamattomien tautitaakka on erittäin korkea.

– Se on itse asiassa korkeampi kuin mikä koronan taakka noin koko väestöä ajatellen on koko väestöä ajatellen koskaan aikaisemmin epidemian aikana ollut, Puumalainen sanoi todeten rokottamattomien olevan erityisessä riskissä.

– Mutta ongelma on myöskin siinä, että jos virusta kiertää laajasti väestössä, se löytää myös niitä henkilöitä, joilla on vajaa rokotussuoja tai perussairauksia, jotka altistavat sekä huonomalle rokotussuojalle että erityisen vakavalle tautimuodolle. Hoivakotiepidemioita esimerkiksi edelleen esiintyy ja virus löytää tiensä sinne hoivakotiin. Ja vaikka rokotuskattavuus on korkea, siitä huolimatta valitettavia menehtymisiä tautiin edelleen ilmenee.

Puumalainen muistutti edelleen koronatestien tärkeydestä.