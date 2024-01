Nyt tuli työryhmän linjaus kaikille 17-vuotiaille: “Haluamme lisää vapaaehtoisia naisia palvelukseen”

Puolustusministeriön asettama kutsuntojen kehittämistyöryhmä ehdottaa kaikille 17-vuotiaille yhteistä oppilaitoksissa toteutettavaa maanpuolustuspäivää. Yhtenä tavoitteena on saada naisia lisää palvelukseen. Rane Aunimo Demokraatti

Päivän aikana nuorille jaettaisiin tietoa maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja kokonaisturvallisuudesta. Maanpuolustuspäivän tavoite olisi lisätä nuorten miesten tietoisuutta kutsuntaikään liittyvistä velvoitteista ja nuorten naisten tietoisuutta mahdollisuuksista hakeutua palvelukseen.

Työryhmä esittää, että maanpuolustuspäivä järjestettäisiin sen vuoden syksyllä kun henkilö täyttää 17 vuotta.

Varsinaiset kutsunnat olisivat vuorossa maanpuolustuspäivän ja terveystarkastuksen jälkeen: pakollisina asevelvollisille miehille ja vapaaehtoisina naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuville. Uutta olisi se, että kutsunnat ja naisten vapaaehtoiseen asepalveluksen valintatilaisuudet ollaan yhdistämässä yhdeksi yhteiseksi tilaisuudeksi sekä miehille että naisille.

Nykyistä järjestelmää, jossa asevelvollisuus on pakollinen miehille ja vapaaehtoinen naisille, ei lähdetä muuttamaan.

– Ensimmäisen vaiheen ajatuksena on se, että nuoret saavat informaatiota niin, että ensinnäkin miehet, joille se on velvollisuus, voivat valmistautua nykyistä paremmin tulevaan ja toisaalta erittäin tärkeää on se, että naiset mahdollisesti kiinnostuvat ja saavat nykyistä enemmän informaatiota mahdollisesta palveluksesta ja sitä kautta kiinnostuvat tulemaan suorittamaan. Haluamme lisää vapaaehtoisia naisia palvelukseen, työryhmän puheenjohtaja Sami Nurmi sanoi keskiviikon mediatilaisuudessa.

– Hakijoita taisi olla tänä vuonna noin 1 500 palvelukseen. Jos tavoitteista puhutaan, 2030 mennessä tavoite olisi noin 2 000 suorittanutta.

Nurmen mukaan nousu voisi osaltaan vastata myös siihen, että miesten ikäluokat alkavat tulevaisuudessa pienentyä.

Työryhmän varapuheenjohtaja, eversti Eero Svanberg painotti tilaisuudessa, että myös miehiä on tavoitteena saada palvelukseen mahdollisimman paljon.

– Viime vuonna 75 % ikäluokasta määrättiin palvelukseen ja 63 % suoritti sen. Pärjäämme näillä, ei siinä mitään, mutta tavoite on se, että mahdollisimman suuri osa suorittaa palveluksen. Tämä on Puolustusvoimien lähtökohta.

Kutsunnanalaisia oli vuonna 2023 yhteensä hieman yli 36 000.

MAANPUOLUSTUSPÄIVÄN taloudelliset vaikutukset riippuvat työryhmän mukaan pitkälti valitusta toteuttamistavasta. Puolustusvoimien laskelmien mukaan hybridi-mallin toteuttamisen kokonaiskustannukset Puolustusvoimille olisivat noin 1.7 miljonaa euroa vuositasolla. Lähitilaisuutena vastaavat kokonaiskustannukset olisivat noin 2.8 miljoonaa.

Uudistuksen toimeenpano edellyttää myös poliittisia päätöksiä työryhmän esityksistä. Edellyttäen, että poliittiset päätökset uudistuksen toimeenpanosta tehdään jo alkuvuonna 2024, kutsuntauudistus voisi kokonaisuudessaan olla käytössä vuonna 2027-28.

Oppilaitoksissa toteutettavan maanpuolustuspäivän pilotin valmistelu ajoittuisi vuodelle 2024 ja pilotointi aloitettaisiin vuonna 2025. Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella maanpuolustuspäivän kehittäminen valtakunnalliseksi konseptiksi voitaisiin toteuttaa aikaisintaan vuosien 2026-2027 aikana.

Osana kutsuntauudistusta Puolustusvoimissa pilotoidaan naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuuksien yhdistäminen miesten kutsuntoihin. Pilotti ajoittuu vuosille 2024-25 ja uudistus valmistaudutaan ottamaan käyttöön tältä osin vuonna 2027.

TYÖRYHMÄ esittää myös, että koko ikäluokalle järjestettäisiin yhtenäiset terveystarkastukset opiskeluterveydenhuollossa sukupuolesta riippumatta. Uudistuksessa yhdistettäisiin Puolustusvoimien ennakkoterveystarkastus ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastus niin, että samalla huomioitaisiin sekä nuoren opiskelukyky että palveluskelpoisuuden arviointi.

Toiveena on, että opiskeluterveydenhuollossa toteutettu terveystarkastus tavoittaisi nykyistä varmemmin kaikki kutsunnanalaiset ja opiskelija voitaisiin ohjata tarvittaviin tukimuotoihin terveystarkastuksen havaintojen perusteella.

– Uudistettujen terveystarkastusten kautta yhteiskunnalle muodostuisi nykyistä kattavampi tilannekuva nuorten terveydentilasta ja mahdollisista tukitarpeista. Kaikki nämä toimenpiteet tukevat korkean maanpuolustustahtomme ylläpitämistä ja vahvistamista, Nurmi sanoo.