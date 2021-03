Nyt tuli vastaus Makialle kohutavaratalolta: ”Kärkkäinen toteuttaa aidosti ihmisten yhdenvertaista kohtelua”

Vaatebrändi Makia Clothing ilmoitti viime viikolla päättävänsä yhteistyön tavaratalo Kärkkäisen kanssa, joten sen tuotteet poistuvat yrityksen hyllyiltä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Makian päätös tuli yllätyksenä ottaen huomioon, että yhteistyötä on kaiken aikaa laajennettu ja tulevaisuutta on suunniteltu yhdessä sekä nyt kysymyksessä olevat asiat on käsitelty jo aiemmin, Kärkkäinen toteaa tiedotteessa.

Tavaratalo kertoo pitävänsä yhteistyön päättymistä harmillisena, koska ”Kärkkäinen haluaa tukea ja kannattaa kotimaisia yrityksiä”.

Makia kertoi, että yhtiö on joutunut selittelemään yhteistyötään Kärkkäisen kanssa ja sitä on kritisoitu yhteistyöstä erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Kärkkäisen suoraan Makialta saaman tiedon mukaan yhteistyön päättyminen johtuu siitä, että heitä on painostettu lopettamaan yhteistyö, Kärkkäisen tiedotteessa todetaan.

Makia perusteli tuotteidensa poisvetoa Kärkkäiseltä sen omistajan Juha Kärkkäisen ”arvoilla ja toiminnalla sosiaalisessa mediassa”. Tällä on ollut yhteyksiä muun muassa uutnatsistiseen Pohjoismaiden vastarintaliikkeen jäseniin ja kohua on syntynyt myös tiedevastaisista koronapuheista.

– Kärkkäinen toteuttaa aidosti ihmisten yhdenvertaista kohtelua. Kärkkäinen käy nyt ja tulevaisuudessa kauppaa kaikkien asiakkaiden ja tavarantoimittajien kanssa riippumatta siitä, mitä mielipiteitä, poliittista kantaa tai vakaumusta he edustavat, tavaratalo ilmoittaa tiedotteessaan.

Makian brand director ja perustaja Joni Malmi korosti, että Makialle suvaitsevaisuus on tärkeä arvo.

– Siitä asti kun perustimme Makian, meille on ollut täysin selvää, että haluamme kohdella asiakkaitamme samalla tavalla kuin kohtelemme ystäviämme tai uusia tuttaviamme.

Kärkkäinen ihmettelee tiedotteessaan, miten Makia valikoi asiakkaansa.

– Makian päätöksen ja sen tiedotteessa esille tuotujen perustelujen osalta nousee kysymys, että miten Makia aikoo valikoida asiakkaansa, jotta se ei käy kauppaa asiakkaiden kanssa, jotka eivät edusta samoja mielipiteitä kuin Makian johto ja omistajat?