Nyt tuli vastaus OAJ:n kanteluun: oppimisen tuen epäselvä lainsäädäntö johtaa vääriin tulkintoihin

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen vahvistaa ratkaisussaan OAJ:n näkemyksen, jonka mukaan perusopetuksen oppimisen tuesta ei ole säädetty riittävän selkeästi, järjestö arvioi.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ teki kantelun Opetushallituksen epäselvistä ja virheellisistä tulkinnoista ja ohjeistuksista toukokuussa 2021.

Selkeiden ohjeiden puuttuessa tukea tarvitsevia oppilaita jää heitteille ja tilanteesta kärsii koko luokka, OAJ perusteli.

Suurin epäselvyys erityisen tuen järjestämisessä koski kahta asiaa: onko erityisen tuen oppilaalla aina oikeus erityisopetukseen ja kuka on kelpoinen antamaan erityisopetusta.

OAJ:n tiedotteen mukaan apulaisoikeusasiamiehen tämänpäiväinen ratkaisu vahvistaa OAJ:n kannan, että erityisen tuen oppilaalla on aina oikeus erityisopetukseen. Apulaisoikeusasiamies toteaa: “Erityistä tukea annetaan vasta, kun tehostettu tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee osa-aikaista erityisopetusta vahvempaa erityisopetusta.”

Käytännössä tämä tarkoittaa OAJ:n mukaan kokoaikaista erityisopetusta tuossa oppiaineessa.

APULAISOIKEUSASIAMIES linjaa myös, että erityisopetusta antaa kelpoisuusehdot täyttävä erityisopettaja.

OAJ arvioi, että ratkaisu tuo selvyyden myös yksilöllistettyä oppimäärää koskeviin tulkintoihin. Jos oppilas ei edes vahvimmalla mahdollisella tuella pääse arvosanan viisi osaamistasoon, kyseisen oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää.

“Yksilöllistämistä ei voida koskaan käyttää korvaamaan lapsen kulloinkin tarvitsemaa ja laissa säädettyä riittävää oppimisen tukea”, apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään.

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa päätöksessään, että opetuksen järjestäjällä on vastuu oppilaiden oikeuksien toteutumisesta. Opetuksen järjestäjän on palkattava riittävä määrä erityisopettajia ja erityisluokanopettajia, jotta jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen.

– Ohjeistuksen ja sääntelyn epämääräisyyttä on käytetty kunnissa säästökeinona ja menty halvimman kautta oppilaiden oikeudet unohtaen. Tuen toimimattomuus ja riittämättömyys on myös kuormittanut opettajia, koska luokan- ja aineenopettajat on jätetty yksin erityisen tuen oppilaan opettamisen kanssa. Sellainen ei saa jatkua, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto jyrähtää tiedotteessa.

PÄÄTÖS nostaa hänen mukaansa myös esiin, että perusopetusta sääntelevän lainsäädännön pitää olla riittävän selkeää ja täsmällistä. Keskeisin keino perusoikeuksien turvaamiseen on täsmentävän lainsäädännön säätäminen.

– Tämän pitää olla kirkkaana mielessä tulevalla hallituskaudella, jotta perusopetuksen tuen lainsäädäntöön tehdään tarpeelliset muutokset. Erityisopettajapula ei ole peruste jättää virkoja perustamatta, vaan erityisopettajien koulutusmääriä on lisättävä tarvetta vastaavasti.

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön on ilmoitettava eduskunnan oikeusasiamiehelle helmikuun 2023 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet päätöksen johdosta.