Nyt tuli viimeinen varmistus: Suomeen aletaan neuvotella oikeistohallitusta

Kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP lähtevät hallitusneuvotteluihin Säätytalolle. Rane Aunimo Demokraatti

Hallitustunnustelija Petteri Orpo ilmoitti kutsun saavat puolueet iltapäivällä eduskunnassa. Käytännössä asia oli selvillä jo aiemmin, mutta nyt asiaan saatiin viimeinen varmistus.

– Näiden tunnustelujen aikana on ollut pari asiaa erityisen tärkeää. Ensinnäkin se, mikä on puolueiden tilannekuva isänmaan tilasta, millaista muutosta, millaisia reformeja puolueet näkevät, että Suomen puolesta pitää tehdä, jotta hieno suomalainen yhteiskunta voidaan säilyttää ja pelastaa.

– Toinen asia on ollut sitten keinot, miten tähän itse asiassa kaikkien jakamaan tavoitteeseen voidaan päästä, millaisiin konkreettisiin uudistukseen he ovat valmiita.

Orpo puhui myös luottamuksen tärkeydestä.

– Meidän on tehtävä vaikeita ratkaisuja, meidän on säästettävä, tehtävä reformeja, mutta minusta nämä ovat tehtävissä ja tällä kokoonpanolla uskon, että me pystytään siihen.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Riikka Purra sanoi iltapäivällä eduskunnassa, että mitään niin suurta erimielisyyttä ei puolueiden välillä ole, etteikö siitä voisi neuvotella.

Hän kuitenkin sanoi, että maahanmuutto ja sen rajoittaminen on perussuomalaisille erittäin tärkeä asia.

RKP:n ryhmä kokousti tänään aamulla, jolloin sen edustajista yksi, Eva Biaudet, vastusti hallitusneuvotteluihin osallistumista. Puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kommentoi iltapäivällä, että suuri enemmistö ryhmästä oli kuitenkin neuvotteluihin osallistumisen kannalla.

– Luottavaisin mielin lähdemme kohti Säätytaloa. Itse olen ollut mukana neljässä hallitusneuvottelussa, mikään niistä ei ole ollut helppo. Olen aivan varma, että myöskään tästä ei tule helppoa, mutta olen myös varma siitä, että jos riittävästi tahtoa löytyy, niin kyllä ne tiet myös eteenpäin löytyvät.

Varsinaiset hallitusneuvottelut alkavat vapun jälkeen 2.5.