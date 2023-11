OAJ: ”Nyt on tärkeää säilyttää työrauha päiväkodeissa”

Opetusalan ammattijärjestö OAJ muistuttaa, että hötkyily lainsäädännössä ei tue päiväkotien johtamista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on arvioinut varhaiskasvatuksen johtamisrakenteita tuoreessa raportissaan. OAJ pitää arvokkaana, että varhaiskasvatusta kehitetään nykylain pohjalta kiirehtimättä ja tutkittuun tietoon pohjautuen.

Varhaiskasvatus on keskeinen vaihe lapsen oppimisen ja kasvun kannalta, ja siksi päiväkotien toiminnan on oltava laadukasta, järjestö muistuttaa. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto painottaa varhaiskasvatuksen laadun tärkeyttä.

– Jotta tämä toteutuu, päiväkotien johtajilla on oltava vankka pedagoginen osaaminen ja käytössään parhaat mahdolliset johtamisen työkalut. Vain osaavien opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoiden avulla voidaan nostaa Suomi takaisin maailman osaavimpien kansakuntien kärkeen, hän toteaa tiedotteessa.

Varhaiskasvatus ja koulutus laajemminkin antaa koko elämän mittaisia valmiuksia. Siksi sen uudistamisessakaan ei OAJ:n mielestä saa hötkyillä, vaan ratkaisujen on pohjauduttava tutkittuun tietoon.

– Varhaiskasvatuslaki on juuri hiljan uudistettu kattavien selvitysten ja tutkimustiedon pohjalta. Uudistusten toimeenpano ottaa aina aikansa. Nyt on tärkeää säilyttää työrauha päiväkodeissa ja välttää poukkoilevia ratkaisuja.

PÄIVÄKOTIEN johtajien tehtäväkenttä on jo valmiiksi haastava, OAJ muistuttaa. Sen menestyksekäs hoitaminen ole mahdollista, jos johdettavia on liikaa, työtä on liikaa ja työ on liian pirstaleista.

OAJ on esittänyt, että yhdellä päiväkodin johtajalla olisi maksimissaan 20 johdettavaa. Tämä tukisi ammattilaisia heidän työssään ja päiväkotien arkea voisi kehittää entistä paremmin lapsen kasvua ja oppimista tukevaksi. Tätä tukevat myös Karvin arviointiraportin tulokset.

– Jos johtajat kuormitetaan uuvuksiin, on turha odottaa laadukasta varhaiskasvatusta, OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä korostaa.

Myös usean toimipisteen johtaminen aiheuttaa mahdottomia tilanteita.

– Lasten parissa tapahtuvan asiantuntijatyön johtaminen vaatii läsnäoloa Se voi olla riittämättömällä johtajien määrällä ja toisistaan kaukana olevien toimipisteiden yhdistelmällä mahdotonta. Päiväkotien johtajien tehtäväkentän on oltava kohtuullinen ja hallittavissa.

OAJ on vaatinut päiväkoteihin apulaisjohtajia, joilla on riittävästi työaikaa johtamiseen. Tämä tarve nousi myös Karvin selvityksessä.

Vuodesta 2030 alkaen varhaiskasvatuslaki edellyttää päiväkotien johtajilta kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Laki korostaa pedagogiikan merkitystä varhaiskasvatuksessa.

– Kyse on hyvästä ja välttämättömästä uudistuksesta, jota tutkimustieto tukee.