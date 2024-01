OAJ: Yli 80 prosenttia jäsenistöstä valmis lakkoon

Yli 80 prosenttia Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenistä kertoo olevansa valmiita lailliseen lakkoon, jos pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus jatkaa työelämää heikentävien lakimuutosten edistämistä.

OAJ teetti aiemmin tässä kuussa jäsenistölleen järjestövalmiuskyselyn, johon vastasi lähes 2 200 järjestön jäsentä.

OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron mukaan kyselyn tulos on selvä viesti järjestön jäsenistöltä. Hänen mukaansa OAJ:n kynnys lähteä poliittisiin työtaisteluihin on korkealla, mutta toisaalta tilanne työmarkkinoilla on nyt hyvin poikkeuksellinen.