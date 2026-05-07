Työmarkkinat

7.5.2026 15:00 ・ Päivitetty: 7.5.2026 15:11

OAJ:n Murto kesälomakeskustelusta: Näpertelyä ja hölmöläisen peitonjatkamista

Koululaisten kesälomien siirto on OAJ:n mukaan väärä lääke matkailu- ja ravintola-alan pulmien ratkaisemiseen.

OAJ:n valtuusto ja puheenjohtaja Katarina Murto arvostelevat sitä, että viime päivinä pintaan noussutta keskustelua kesälomien siirrosta on käyty elinkeinoelämän tarpeet edellä.

Anna-Liisa Blomberg

Demokraatti

– Hämmästelen suuresti, että opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) ei ole tarkastellut tätä oppimisen ja pedagogiikan näkökulmasta ollenkaan. Toivoisin ja näkisin, että se olisi opetusministerille keskeinen kysymys – eihän koulutusjärjestelmää pidä lähteä muuttamaan elinkeinoelämän ja matkailun näkökulmasta, Murto sanoo Demokraatille.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n valtuusto on kokoontunut kolmipäiväiseen kevätkokoukseensa, joka jatkuu vielä huomisen. Valtuusto muistuttaa kannanotossaan, että opettajista lähes 80 prosenttia torjuu ajatuksen lomien siirrosta.

– He eivät vastusta siirtoa periaatteellisista syistä, vaan siksi, että he tuntevat koulun ja oppilaiden arjen ja haluavat turvata lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset edellytykset oppia, kannanotossa todetaan.

OAJ ja opettajat ovat tuoneet esiin huolensa lomien siirron vaikutuksista oppimistuloksiin ja oppilaiden jaksamiseen. Vaikutukset olisivat kuitenkin sitäkin laajemmat, syntyisi eräänlainen lumipalloefekti.

– Kyllä heijastusvaikutuksia olisi toiselle ja kolmannelle asteelle väistämättä. Kyse ei ole pelkästään teknisestä siirrosta, vaan se myllertäisi koko koulutusjärjestelmää, Murto kuvaa.

Uusiksi olisi laitettava esimerkiksi koko koulutusjärjestelmän aikataulut – yhteishaut, ylioppilaskirjoitukset ja korkeakoulujen valintakokeet. Vaikutusta olisi myös esimerkiksi kesäkuun alussa järjestettävien kesäleirien ja mahdollisten harrastusten aikatauluihin.

Murto huomauttaa, että nyt ei tiedetä sitäkään, koskisiko mahdollinen lomien siirto myös lukioita. Hän huomauttaa, että samoja opettajia työskentelee sekä yläkoulussa että lukiossa.

– Siellä on hyvin paljon erinäisiä kysymyksiä auki liittyen tähän selvitykseen, koska sitä ei ole vielä julkaistu. Opetusministeri on kuitenkin oman kantansa tuonut hyvin vahvasti julkisuuteen. On hämmentävää, että opetusministeri antaa näitä tietoja julkisuuteen tipotellen, mutta selvitystä ei kuulu.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistettiin kesälomien siirtoa koskeva selvitys viime elokuussa.

Eiväthän vanhempien lomat tästä pitene.

OPETUSMINISTERIN mukaan kesäloman aloitusta tulisi siirtää kahdella viikolla eteenpäin. Hän haluaa lisätä myös yhden lomaviikon huhtikuulle. Opetusministerin mukaan tämä helpottaisi sekä perheiden että yritysten tilannetta.

Murto ei osta perusteluja, joilla ministeri on kesälomien siirtoa puoltanut. Yksi argumentti on perheiden yhdessäoloajan lisääminen tai parantaminen.

– Mutta eiväthän vanhempien lomat tästä pitene. On vaikea ajatella, että tilanne mitenkään parantuisi sillä, että huhtikuulle tulee ylimääräinen loma-ajankohta. Kuinka moni vanhemmista saisi siihen loman? Eivätkä vanhemmat välttämättä saa lomia elokuulle.

Lomien siirtoa kannatetaan muun muassa matkailu- ja ravintola-alalla. Murto sanoo ymmärtävänsä myös alan huolet kannattavuudesta, työllisyydestä ja siitä, että Suomeen saadaan houkuteltua lisää turisteja.

– Tämä nyt on väärä lääke siihen.

MURTO kutsuu lomien siirtoa näpertelyksi ja turhanpäiväiseksi hölmöläisen peiton jatkamiseksi. Murron ja OAJ:n valtuuston mielestä nyt olisi olennaisempaa keskittyä koulutus- ja osaamistason nostoon.

OAJ perää kasvutakuuta eli puolueiden yhdessä laatimaa pitkäjänteistä suunnitelmaa koulutuksen rahoituksesta, resursseista ja keinoista, joilla koulutus- ja osaamistaso saadaan nousuun ja Suomi takaisin koulutuksen kärkimaaksi.

– Tiedossa, että Pisa-tulokset ovat laskeneet jo 20 vuotta ja koulutustasossakin on suunta jo alaspäin. Korkeakoulututkinnon on suorittanut nuorista ikäluokista 39 prosenttia, kun tavoite on 50 prosenttia. Olemme kaukana tavoitteesta. Nyt pitäisi kaikki kivet kääntää, että nähdään, että koulutus on aidosti investointi ja se vaikuttaisi talouskasvuun merkittävästi.

OAJ:n valtuusto muistuttaa, että oppimisen ja kasvun turvaaminen on yksilöiden lisäksi tärkeää koko Suomelle. Ilman osaamista velkaantuminen ei taitu eikä talous käänny kasvuun.

Valtuusto nostaa kannanotossaan esiin, että OECD on arvioinut, että Suomi voisi liki kaksinkertaistaa bruttokansantuotteensa pelkästään sillä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle annetaan mahdollisuus oppia peruskoulussa riittävät perustiedot ja -taidot.

OAJ:n valtuuston mukaan kasvutakuu voidaan laatia vielä tällä hallituskaudella.

– Se osoittaisi lapsille ja nuorille, että päättäjät ovat sitoutuneet huolehtimaan heidän tulevaisuudestaan.

