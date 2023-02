”Odotamme toivottomina” – kritiikki Erdoganin hallintoa kohtaan yltyy

Turkin oppositio sekä monet turkkilaiset sosiaalisessa mediassa arvostelivat tiistaina presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallintoa avun hitaasta järjestämisestä katastrofialueille Kaakkois-Turkissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kysymyksiä on herättänyt sekin, miksi laajoja tuhoja ei pystytty estämään. Asiantuntijat olivat varoitelleet suuren järistyksen olevan tuloillaan, ja turkkilaisilta on kerätty erityistä maanjäristysveroa jo yli 20 vuotta.

Maanantainen maanjäristys ravisteli Turkin kaakkoisosaa ja Pohjois-Syyriaa surmaten Turkissa yli kolmetuhatta ihmistä. Uhriluku on noussut koko ajan jälkijäristysten jatkuessa.

Erdoganilla ja hänen AK-puolueellaan on kova paine onnistua katastrofin jälkihoidossa: Erdoganin valtakauden jatkumisen ratkaiseviin vaaleihin on aikaa enää hieman yli kolme kuukautta.

TURKIN katastrofiviraston (AFAD) mukaan tiistaina iltapäivällä oli pelastettu jo tuhansia ihmisiä elossa tuhansista romahtaneista rakennuksista.

Pelastajia kuitenkin odotettiin vielä useilla alueilla, kuten Hatayn maakunnassa lähellä Syyrian rajaa.

- Sekä AFADin johtaja että presidentti antavat lausuntoja, joiden mukaan kaikkialle on toimitettu apua. Ihmiset kuitenkin yrittävät itse tehdä pelastustöitä. Kaupunki on ypöyksin, sanoi vasemmistolaisen TIP-puolueen Hatayn kansanedustaja Baris Atay Sözcü-lehdessä.

Hatayn Antakyassa asuvan Cuma Aksanin sukulaisia oli yhä raunioiden alla.

- Odotamme toivottomina, hän viestitti STT:lle Whatsappissa tiistaina keskipäivällä.

Hän säästi puhelimensa akkua, koska sähköä ei ollut ja auton polttoainettakin piti säästää – autoa käytettiin nyt lämmittelyyn ja nukkumiseen.

Hatayhin ei tiistaina päässyt lentoteitse. Toimittaja Ibrahim Haskologlun Twitterissä julkaisemalla videolla kaupungin lentokentän kiitorata näytti vaurioituneen pahasti.

PELASTAJIA odotettiin myös 260 000 asukkaan Adiyamanin kaupungissa. Suomessa asuva Abdurrahman Güzel kertoi STT:lle, että hän odotti huolestuneena uutisia entisestä kotikaupungistaan.

- Vaimoni nuori sukulainen ja hänen raskaana oleva vaimonsa ovat myös raunioiden alla, kuten monet muutkin tuntemamme ihmiset. Omasta lähipiiristämme olemme kuulleet ainakin satojen ihmisten odottavan apua raunioiden alla.

- On tapahtunut katastrofi, ja hallinnolla on siihen osuutensa. Heidän olisi pitänyt valmistautua tähän ensi tilassa. Se, että meidän alueemme on maanjäristysaluetta, oli tiedossa. Tämä ei ollut yllätys.

Turkin johtava seismologi Naci Görür varoitti tulevasta järistyksestä juuri Kaakkois-Turkissa jo kaksi vuotta sitten. Görür kertoi maanantai-iltana Fox-uutiskanavalla, että hän oli valmistanut tiiminsä kanssa varautumissuunnitelman, mutta viranomaiset hylkäsivät sen.

KUTEN jokaisen suuren maanjäristyksen jälkeen, Turkin oppositio kysyi erityisen maanjäristysveron käytöstä: mitä rahoilla on tehty, miksi myös valtion rakennuksia ja infrastruktuuria on tuhoutunut, miksi apu uhreille on viivästynyt ja eikö rahoilla olisi voitu estää näin laajat tuhot.

Veroa on kerätty Turkissa vuodesta 1999, jolloin 17 000 ihmistä kuoli maan tuhoisimmassa maanjäristyksessä lähellä Istanbulia. Rahat on tarkoitettu rakennusten ja infrastruktuurin vahvistamiseen sekä yleisen maanjäristysvalmiuden kehittämiseen.

Cumhuriyet-lehden mukaan veroja on kerätty yli neljän miljardin euron edestä.

Ayla Albayrak / STT