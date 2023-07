”Odotimme, että lähes kaikki hakisivat kotikuntaa” – ukrainalaispakolaisten hakemuksia tullut vain noin 8 500

Ukrainasta paenneet ovat voineet hakea Suomesta kotipaikkakuntaa tämän vuoden maaliskuusta lähtien. Digi- ja väestötietoviraston mukaan kotikuntahakemuksia on tullut heinäkuun puoleenväliin mennessä noin 8 500. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Se on huomattavasti vähemmän, mitä odotettiin, kertoo Digi- ja väestötietoviraston erityisasiantuntija Anne Aho-Eagling.

- Odotimme, että lähes kaikki ehdot täyttävät hakisivat kotikuntaa.

Aho-Eaglingin mukaan virastolla ei ole tietoa, miksi hakemuksia on tullut niin vähän.

Maahanmuuttoviraston mukaan tilapäistä suojelua on hakenut Suomesta vajaat 60 000 ukrainalaista tämän ja viime vuoden aikana. Vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä kirjoilla noin 15 000 ukrainalaista, jotka voisivat hakea kotikuntaa, mutta eivät ole sitä vielä tehneet.

KOTIKUNTAA voi virallisesti hakea Digi- ja väestötietovirastolta, kunhan on asunut Suomessa vuoden. Lisäksi hakijalla pitää olla vähintään vuoden voimassa oleva tilapäisen suojelun lupa.

Kotikunnan saaneet siirtyvät vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden piiriin. Kuntalaisten tapaan he voivat saada myös erilaisia Kelan etuuksia. Tämän lisäksi lapset siirtyvät oppivelvollisuuden piiriin.

Kotikuntaa voi hakea koko perhe yhdessä, samalla hakemuksella. Kotikunnan hakeminen ei kuitenkaan ole pakollista. Kotikunnan saamisella ei ole merkitystä siihen, millaisen oleskeluluvan henkilö saa jatkossa.

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO varautui ukrainalaisten kotikuntahakemuksiin keväällä muun muassa rekrytoinneilla ja perustamalla puhelinneuvontalinjan. Helsingin toimipisteeseen hankittiin ukrainankielistä henkilöstöä.

Aho-Eaglingin mukaan hakemusten vähäisen määrän vuoksi Digi- ja väestötietovirasto on pystynyt käsittelemään kotikuntahakemuksia hyvinkin ripeään tahtiin. Suurin osa lähetetyistä hakemuksista hyväksytään. Heinäkuun puoleenväliin mennessä virasto oli hyväksynyt lähes 7 000 hakemusta.

Kotikuntahakemuksia on lähetetty laajalti ympäri Suomen. Suosituin kohde on ollut Helsinki, jonne on tullut yli 600 hakemusta. Seuraavaksi suosituimmat kunnat olivat Vantaa, Espoo ja Turku.