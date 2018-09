Office 365 -tunnusten kalasteluviesti leviää – Kyberturvallisuuskeskus on nostanut varoituksen vakavuusluokan kriittiseksi

Suomessa leviä nopeasti Office 365 -tunnusten kalasteluviesti, tiedottaa Kyberturvallisuuskeskus. Kalasteluviesti leviää organisaatiosta toiseen.

Tunnusten kalasteluhuijauksesta annettiin varoitus jo kesäkuussa, ja se on ollut voimassa koko kesän.

Tällä viikolla kalastelu on Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan lisääntynyt merkittävästi ja useiden suomalaisten yritysten sähköpostitilit ovat päätyneet huijareiden käsiin. Tämän vuoksi keskus on nostanut varoituksen vakavuusluokan kriittiseksi.

Uhreille on lähetetty sähköpostiviesti, jonka aiheena on esimerkiksi ”Ladattu asia kirja”. Viestissä on linkki Microsoft SharePoint -kirjautumissivun näköiselle sivulle, joka sijaitsee kuitenkin muualla kuin pitäisi.

Pilvipohjainen Office 365 sisältää digityön keskeiset välineet ja palvelut.