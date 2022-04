Oh My Puppets!-festivaali tarjosi hienoja ja viimeisteltyjä esityksiä

Kahden vuoden pakollisen paussin jälkeen turkulaisen nukketeatterin yhteistyöverkoston Aura of Puppetsin minifestivaali Oh My Puppets! pääsi palaamaan Uuden sirkuksen keskukseen Cirkoon viime viikon lopulla.

Festivaali sisälsi kolme aikuisille suunnattua esitystä, joista kukin oli saanut kantaesityksensä Turussa viime vuoden aikana. Lisäksi uutuutena olivat nukketeatterilliset lyhytelokuvat, joita nähtiin Karavan- asuntovaunuteatterissa.

Niina Lindroosin teoksessa The Unmentionable katsoja pääsi kuvitteellisesti sukeltamaan ranskalaisen kuvataiteilijan Dora Maarin (1907-1997) ajatuksiin ja maailmaan. Esityksen lähtökohtana olivat Maarin 1930-luvulla ottamat surrealistiset valokuvat, joissa yleensä yksinäinen outo hahmo istui tai seisoi erilaisissa ympäristöissä. Näiden kuvien pohjalta Lindroos oli lähtenyt kuvittelemaan, mitä olennoille oli tapahtunut ennen tai jälkeen kuvanottohetken.

Runsaasti erilaisia esineitä ja mielenkiintoisia yksityiskohtia sisältäneessä taiteilijan ateljeessa Lindroos rakenteli eri pituisia kohtauksia, jotka tapahtuivat joko koko tilassa tai pienellä nukketeatterinomaisella näyttämöllä.

Näistä mininäyttämöistä tulikin esityksen alaotsikko, leluteatteriesitys. Termi tarkoittaa alun perin 1800-luvulla syntynyttä viihdemuotoa, jossa jäljiteltiin aikansa teatteria pienoiskoossa. Nyt jäljiteltävänä olivat kuvataiteen teokset.

Oh My Puppets!-festivaali, Cirko The Unmentionable Ohjaus ja dramaturgia Niina Lindroos, Elina Salo – Esiiintyminen ja nukenrakennus Niina Lindroos – Valot Essi Santala – Ääni Henri Hyökyvirta – Puvut Riikka Mellin ja työryhmä Jeanne de Clisson – meriverellinen kostokuvaelma Ohjaus Lee Lahikainen – Käsikirjoitus ja musiikki Reetta Moilanen – Puvut Sirpa Järvenpää – Valot Irene Lehtonen – Lavalla Helena Markku, Reetta Moilanen Ennen Peukalo-Liisaa Käsikirjoitus, ohjaus ja esiintyjä Anna Nekrassova – Visualisointi ja nukenrakennus Laura Hallantie – Sävellys ja äänisuunnittelu Antti-Juhani Manninen – Valot Irene Lehtonen



Tosin mielestäni Lindroos ei varsinaisesti jäljitellyt mitään, vaan loi aivan oman todellisuudesta irrallaan olevan maailman, jossa saattoi tapahtua tai näkyä yllättäviä ja epäloogisia asioita kuin unessa konsanaan. Toki hahmot olivat syntyneet Maarin valokuvien pohjalta, mutta nauttiakseen tästä installaatiomaisesta, rauhallisesti etenevästä, hämärästä ja sanattomasta esityksestä, ei tarvinnut välttämättä tietää Maarista mitään.

Henri Hyökyvirran luoma vanhasta putkiradiolla luoma äänimaailma välillä lähes kuulumattomine kappaleineen oli saumattomasti yhtä koko muun herkkäviritteisen kokonaisuuden kanssa.

Räväkkä merirosvoshow

Aivan toisenlainen oli sitten Helena Markun ja Reetta Moilasen esittämä Jeanne de Clisson – meriverellinen kostokuvaelma. Se oli räväkkä ja riemastuttavan hurja show, jos nyt verentäyteisestä ja kostonhimoisesta esityksestä voi niin sanoa.

Esitys on merirosvotarina, mutta tällä kertaa päähenkilönä oli 1300-luvulla Ranskassa elänyt Jeanne de Clisson, joka päätti kostaa kuninkaalle miehensä petollisen telotuksen. Ja varsinainen kosto siitä syntyikin. Kolmentoista vuoden ajan de Clisson jahtasi kolmilaivaisella laivastollaan ranskalaisia ja tappoi omakätisesti kirveellään jokaisen kohtaamansa aatelismiehen. Tarinan oikea loppu on hämärän peitossa, mutta kuten esitys näyttää tällainen jatkuva väkivallalla mässäily saa ennemmin tai myöhemmin ihmisen raiteiltaan.

Osittain yleisön seassa tapahtuva esitys käyttää suvereenisti keinoinaan sekä näyttelemistä, paperiteatteria että automataa. Kreikasta tuleva sana tarkoittaa ”itse tekevää” eli abstraktia laitetta, joka suorittaa ennalta määrättyä toimintaa. Minä yhdistin sen Moilasen käyttämiin musiikkivälineisiin soittimien lisäksi.

Markku on itsensä täysillä likoon laittava näyttelijä, jonka ilmaisu taipuu vaivatta rehvakkaasta uhosta menetyksen tuskaan. Moilasen pykälän verran herrasmiesmäisempi merirosvohahmo on Markun Jeannelle oiva vastapari, joka tarpeen vaatiessa palauttaa asiat maan pinnalle.

Vaikka esitys oikeastaan tekee väkivallasta ja kostosta viihdettä, se ei kuitenkaan ihannoi niitä. Mainio ja energinen kokonaisuus yhtä aikaa sekä saa hymyn huulille että tarjoilee myös ajattelemisen aihetta.

Latautuneesti lapsettomuudesta

Harvoin olen kokenut niin voimakasta näyttämöltä välittyvää tunnelatausta kuin Anna Nekrassovan sanattomassa sooloesityksessä Ennen Peukalo-Liisaa. Ja kaiken lisäksi se säteili katsomoon koko esityksen ajan.

Teoksen aiheena on tahaton lapsettomuus. Aihe on arka ja vähän käsitelty. Nekrassovan tulkinnassa siitä on syntynyt loistava, herkkä, kaunis ja koskettava esitys.

Kaikki näyttämöllä on ruskeasävyistä lapsitoiveen symbolina käytetystä punasavisista ruukuista Nekrassovan mekkoon. Myös valaistus on enemmän ilta-auringon pehmeää kuin kovaa keskipäivän valoa. Äänimaailma syntyy pääasiassa itse tekemisistä, muutamista naputtelurytmeistä sekä lopun hiljaisesta kehtolaulusta.

Esitys käyttää hienovaraisesti ja taidolla erilaista esineteatterin symboliikkaa. Myös Nekrassova on esiintyjänä aivan loistava. Sormitekniikka, mimiikka ja koko ilmaisu on täydellistä. Eri tunnetilat surusta ja pettymyksestä iloon ja huvittuneisuuteen näkyvät, mutta millään ei mässäillä. Kaikki on tasapainossa.

Ennen Peukalo-Liisaa on esitys, joka koskettaa ja tavoittaa jokaisen, myös ne, jotka eivät itse ole joutuneet kamppailemaan lapsettomuusongelman kanssa.

