Ohisalo: Poliiseja rokotettava, jos tulee liikkumisrajoituksia – kyse myös resursseista, poliisit saattavat olla pois ”erittäin vaikeista paikoista”

Hallitus käsittelee tänään neuvotteluissaan covid-19-tautitilannetta ja sitä koskevia toimia. Pöydällä on muun muassa mahdollinen ulkonaliikkumisen rajoittaminen alueellisesti. Johannes Ijäs Demokraatti

– Kyse on erittäin kovasta perusoikeuksien rajoituksesta. Kyllä on pitkin matkaa pidetty esillä ja tässäkin olen moneen kertaan sanonut, että kaikki muut keinot pitäisi olla käytössä ennen kuin tähän päädytään, jos päädytään, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kommentoi medialle Säätytalon portailla Helsingissä tänään.

Ohisalon mukaan maskipakko on yksi keinoista, jonka pitäisi olla käytössä jo mielellään nyt.

Ohisalo sanoi myös, että on työpaikkoja, jotka eivät mahdollista etätöitä, vaikka voisi.

– Toivoisin tässä laajaa yhteiskunnallista keskustelua, että työntekijöille, jotka haluavat rajoittaa kontaktejaan, se myös mahdollistettaisiin.

Rajoilla pitää tuoda negatiivisen testitodistuksen vaatimus.

– Rajavartijat totta kai sen tarkistavat, jos se pykälä on kirjattu sinne tartuntatautilakiin.

”Tämä on jo mielenterveydellinen kriisi.”

Ohisalo kiisti, että hallituksella olisi juuri ristiriitoja päivällä käsiteltävistä asioista. Kyse on hänen mukaansa siitä, että isosta kokonaisuudesta täytyy keskustella tilanteessa, jossa muun muassa kolmen viikon sulkutila on päättymässä pian.

Kouluihin liittyvät kysymyksetkin ovat yhä auki.

– Itse pidän tarkoituksenmukaisena sitä, että niillä alueilla, joilla ei ole välttämätöntä pitää kouluja kiinni, yläkouluihin ja toiselle asteelle myös päästäisiin lähiopetukseen.

– Tämä on myös muuta kuin koronakriisi. Tämä on jo mielenterveydellinen kriisi. Tämä on yksinäisyyskriisi. Oppimistulokset heikkenevät. Ihmiset jäävät koulujärjestelmässä ulkopuolelle. Tämä on myös vakava asia, mikä pitää myös keskustella. Ajattelen, että sitten on päätetty yhdessä, kun on kaikesta päätetty. Sinänsä en ajattele, että on suuria ristiriitoja.

Ohisalon mukaan tautitilanne on haastava. Tautiluvut voivat lähteä entistä kovempaan nousuun, mikä on tapahtunut monessa muussa maassa. Ohisalo nosti esimerkiksi Viron.

Ohisalo: Jos liikkumisrajoituksia, poliiseja olisi syytä priorisoida rokotusjonossa

Jos liikkumisrajoituksia tulisi, Ohisalon mukaan poliisi joutuisi tekemään toimintaansa priorisointia.

Pahimmillaan poliisin resurssi voi olla sisäministerin mukaan pois ”erittäin vaikeista ja haastavista paikoista”. Tässä yhteydessä Ohisalo puhui muun muassa kotihälytystehtävistä.

– On nähtävä se, että tämä on resurssikysymys. Poliisi tulee tarvitsemaan lisää resursseja, jos tällaiseen lähdetään, Ohisalo sanoi liikkumisrajoituksista puhuttaessa.

– On hyvä huomioida myös se, että poliisit ovat erittäin paljon sitten tekemisissä suoraan ihmisten kanssa, jotka saattavat olla altistuneita tai jopa sairastaa koronaa. Pidän tärkeänä sitä, että koronarokotukset voisi saada myös poliiseille mahdollisimman nopeasti. Tämä on totta kai pitkä keskustelu, johon tulee monta ammattiryhmää, joille pitäisi saada nopeasti rokotteet. Mutta on tiedossa se, että poliisi joutuu ihan fyysiseen kontaktiin ihmisten kanssa. Eli yhden poliisiylijohtajan näkemykseen siinä, että heitä pitäisi priorisoida.