Ohisalo sanoo sen nyt suoraan: ”Vihreät ei mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa”

Ohisalo kirjoittaa Facebook-päivityksessään tulevista hallituskokoonpanoista.

– Vihreät ei mahdu samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Tämä on tulevan pääministeripuolueen, mikä se ikinä onkaan, otettava omassa harkinnassaan huomioon.

Ohisalo arvioi myös kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon linjauksia.

– Kun olen viime aikoina kuunnellut gallupien kärjessä olevan Petteri Orpon puheita, on alkanut entistä vahvemmin vaikuttaa siltä, että kokoomus haluaa herättää oikeistokonservatiivisen hallituksen taas henkiin. Orpo on kasvavissa määrin flirttaillut puheissaan perussuomalaisten suuntaan, ja kokoomuksen oma linja esimerkiksi ilmastopolitiikkaan on alkanut näyttää tuuliviirimäiseltä.