Ohisalo syytti keskustaa neuvottelujen tahallisesta pitkittämisestä, vihjaisi Saarikon mandaatin puutteesta – Näin Saarikko vastasi

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko pääsi jo Säätytalon portaille saapuessaan kommentoimaan vihreiden esittämää kritiikkiä. Hetkeä aiemmin hallituksen budjettiriihen neuvotteluihin saapunut sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) oli antanut ymmärtää, ettei Saarikolla vaikuttaisi olevan puolueeltaan kunnollista mandaattia neuvotteluihin.

– Välillä on tunnelma, että pitkitetään asioita ja tehdään näytelmää, Ohisalo muun muassa totesi.

Kun Saarikolta kysyttiin onko hänellä mandaattinsa kanssa ongelmia, näin hän vastasi:

– Päinvastoin. Meillä on hyvin yhtenäinen käsitys keskustassa siitä, minkälaista lopputulosta me täältä odotamme. Se on sellainen lopputulos, jossa meillä kaikilla on yhteinen näky siitä, että valtion menot ja tulot tulevat tasapainoon ja että velaksi eläminen saadaan päättymään. Minulla on hyvin selkeä käsitys siitä mikä on neuvottelujen tavoite. Puolue on tässä hyvin yhtenäinen, ja nyt kysymys on siitä voidaanko tuo neuvottelutavoite saavuttaa, Saarikko sanoi.

– Kaikkein tärkeitä on minkälainen perintö tästä jää tuleville hallituksille.

Valtiovarainministeri Matti Vanhaselta (kesk.) kysyttiin, miten hallituksen päätökset uusien työpaikkojen luomiseksi lasketaan. Muiden ministeriöiden ja valtiovaraiministerin laskentatavoissa on ollut isoja eroja.

– Taloudelliset vaikutukset laskee tietysti valtiovarainministeriö. Sitten eri sektoreilla tehdään myös omat arviot työllisyysvaikutuksista, Vanhanen vastasi.

Hänelle hämmästeltiin edelleen lukujen isoa haarukkaa.

– Jokaisella toimella on omat arviointitapansa, miten ne lasketaan. Palataan tähän, kun on neuvottelut käyty. Avataan sitten kokonaisuudessaan, Vanhanen sanoi ja meni sisään Säätytaloon.