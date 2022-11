Ohisalo vaatii viisikkoa koolle – ”Ei kysymys olekaan keskustalle oikeasti asioista”

Ympäristö- ja ilmastoministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo luonnehtii keskustan toimintaa luonnonsuojelulain valiokuntakäsittelyn yhteydessä teatteriksi. Simo Alastalo Demokraatti

– On ollut todella surullista nähtävää, miten keskusta yhdessä oppositiopuolueiden kanssa on tehnyt luonnonsuojelulaista symbolin, joka on periaatteen vuoksi revittävä eduskuntakäsittelyssä rikki, Ohisalo kirjoittaa blogissaan.

Syytökset omaisuuden suojan loukkaamisesta ovat Ohisalon mukaan tuulesta tempaistuja ja todettu vääriksi jo viime toukokuussa. Asiasta on Ohisalon mukaan valtioneuvoston istunnon pöytäkirjalisäys, joka kirjattiin ylös Annika Saarikon (kesk.) pyynnöstä. Myöskään perustuslakivaliokunta ei ole tunnistanut laissa ongelmaa tämän osalta.

– Ei kysymys olekaan keskustalle oikeasti asioista. Kyse on siitä, että keskusta haluaa vastustaa kaikkea, jonka se ajattelee osaksi “punavihreää” politiikkaa.

OPPOSITIO ja keskusta eivät Ohisalon mukaan ole ”sörkkineet” luonnonsuojelulakia valiokunnissa täysin pilalle, vaikka laki meneekin huonompaan suuntaan.

– Uusi laki esimerkiksi kieltäisi malminetsinnän kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa ja tiukentaisi malminetsinnän ehtoja muilla valtion suojelualueilla. Lakiesitykseen on myös sisällytettynä vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio, jonka myötä luonnolle aiheutuva heikennys on mahdollista hyvittää toisaalla.

– Miksi mikään ei enää etene? Ohisalo kysyy blogissaan, ja vastaa:

– Keskustan täydellisen vastuuton toimintatapa eduskunnassa on syönyt kaiken neljän hallituspuolueen keskustalle antaman luottamuksen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että minkään asioiden edistäminen ei ole mahdollista ennen kuin olemme päässeet hallituspuolueiden johtajista koostuvan viisikon kesken käymään läpi sitä, miten tästä päästään eteenpäin.