Ohisalo vakavana ulos Säätytalosta: ”Tämä hallitus on tehnyt hyvän hallitusohjelman”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi hetki sitten Twitterissä, että hän on keskeyttänyt puoliväliriihen neuvottelut tältä päivältä. Neuvottelua jatketaan hallituksen johtoviisikon kanssa viikonlopun aikana. Johannes Ijäs Demokraatti

– Aika iso paketti on tietysti käsillä, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi tultuaan ulos Säätytalosta kello 18 aikaan perjantai-iltana.

Ohisalo sanoi, että on käyty isoja keskusteluja muun muassa siitä, miten kriisistä noustaan ja kuinka paljon ja pitkälle pitää elvyttää.

– Tietysti myös iso kysymys siitä, että tämä hallitus on tehnyt hyvän hallitusohjelman. Meidän puolue-elimet ovat sitoutuneet siihen ohjelmaan kokonaisuutena. Käyty keskustelua siitä, että viedäänkö sitä hallitusohjelmaa vai ei ja millä aikataululla. Toisaalta myös suuri keskustelu on siitä, että tämä hallitus on sitoutunut tekemään kunnianhimoista ilmastopolitikkaa.

Ruotsiksi vastatessaan Ohisalo muotoili, että kyse on siitä, jatketaanko koko hallitusohjelman kanssa vai jätetäänkö siitä jotakin pois.

Hiilineutraalius-tavoitteesta ei Ohisalon mukaan pidä Suomen lähteä missään nimessä pakittamaan.

– Onhan tässä paljon ratkottavaa vielä.

Polttavaan kysymykseen turvekiistasta keskustan kanssa Ohisalo sanoi, että hallituksessa ollaan viemässä eteenpäin niitä asioita, mistä on aiemmin yhdessä sovittu. Kyse on siitä, miten turvetyöntekijöitä voitaisiin tukea tilanteessa, jossa turpeen energiakäyttö vähenee vauhdikkaasti.

– Me ollaan sanottu koko ajan, että me haluamme tukea näitä ihmisiä mutta me ei haluta tukea elinkeinoa, sitä toimintaa, joka tuottaa päästöjä tässä yhteiskunnassa. Minä olen myös aina sanonut, että jos turpeeseen ei millään tavalla kosketa, niin toki minulle voi esitellä muita keinoja, mistä muualta hankitaan niitä päästövähennyksiä.

– Se on vaikea keskustelu, mutta me on hyvin päästy jo etenemään tässä, Ohisalo kuvasi turveväännön tilannetta.

– Itse ajattelen, että kyllä turvetuottajille voidaan saada yhdessä hyvä näkymä tulemaan. Itse haluaisin sellaisen täältä saada, mutta jo päätetyistä asioista ei lähdetä tinkimään.

Ohisalon mukaan myös työllisyystavoitteista pidetään yhtä lailla kiinni kuin ilmastotavoitteista. Hän puhui muun muassa työperäisen maahanmuuton puolesta.

– Meillä on paljon keskustan kanssa yhteistä, voimme löytää toisemme. Se on tehty jo hallitusohjelmassa, Ohisalo sanoi uskoen myös sopuun turpeesta.

Kysyttäessä siitä, milloin kehyskuriin pitää palata, Ohisalo sanoi, että vihreiden näkökulmasta ollaan edelleen keskellä koronakriisiä.

– Itse ajattelen ja meillä vihreissä on ollut ajatus, että elvytystä pitää kuitenkin jatkaa tietyn aikaa. Ei ole varmaan eksaktia vastausta siitä, että koska se pitää lopettaa. Mutta keskellä kriisiä ainakaan ei voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka eivät myöskään kannustaisi ihmisiä nousemaan kriisistä, Ohisalo muotoili.