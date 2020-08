”Ohjaus pääsee Tšehovin näytelmän ytimeen” – Anne Rautiainen sai Lokillaan Eino Kalima -palkinnon

Joka kolmas vuosi jaettava Eino Kalima -ohjaajapalkinto on myönnetty yksimielisesti Anne Rautiaiselle Anton Tšehovin teoksesta Lokki. Se sai ensi-iltansa Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä 18.9.2019.

Palkinto myönnetään Kansallisteatterissa tehdystä ohjaustyöstä, joka edustaa taiteellisesti ja eettisesti täysipainoista teatteria. Eino Kaliman rahasto jakaa 20 000 euron suuruisen Eino Kalima -ohjaajapalkinnon sekä kaksi 5000 euron suuruista Eino Kaliman kannustuspalkintoa.

Ohjaajapalkinto jaettiin keskiviikkona kymmenennen kerran. Palkintoraati kiittää Rautiaisen ohjausta ainutlaatuiseksi.

– Anne Rautiaisen ohjaustyyli on omaleimainen, ja siinä hyödynnetään monenlaisia näyttämökeinoja – liikettä, kuvaa, valoa, varjoa, laulua, rytmiä, joskus nukkejakin. Lokki etenee upeiden näyttämökuvien kautta, mutta visuaalisuus ei ole pelkkää pintaa – se peilaa henkilöiden sielunelämää. Ohjaus pääsee Tšehovin näytelmän ytimeen: vastarakkaudettomuuden absurdiin ja kipeään tragediaan, raati toteaa.

Raati kiittää tulkinnan monitasoisuutta.

– Rautiainen luottaa Tšehovin tekstiin ja Jalo Kaliman käännökseen. Silti tulkinta on raikas ja moderni, tunnetasot ja tilanteet ovat tunnistettavia. Tulkinta piirtää kevyesti ja haikeasti esille näytelmän pääteemat – taiteen, nuoruuden ja rakkauden, sekä näiden katoavaisen luonteen. Espanjalaiset rytmit ja melodiat luovat yllättäen vahvaa tšehovilaista tunnelmaa, raati perustelee voittajavalintaansa.

”Rohkea, intensiivinen ja ehjä teos.”

Eino Kaliman kannustuspalkinto on myönnetty Michael Baranin kirjoittamalle ja ohjaamalle teokselle Tyttö, joka käveli, jonka kantaesitys nähtiin Willensaunassa 14.3.2018. Baranin ohjauskäsitystä kiitetään perusteissa rohkeaksi ja kypsäksi.

– Monologimaisista elementeistä koostuva Tyttö, joka käveli on rohkea, intensiivinen ja ehjä teos, jossa kaikki on kohdallaan. Esitys perustuu vahvaan näkemykseen ja huolelliseen henkilöohjaukseen. Sen osista kasvaa kekseliäs ja antoisa kokonaisuus, jossa on vahvat roolisuoritukset.

Teos on kuultavissa lukudraamatallenteena Kansallisteatterin Äänikanavalla.

Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa lastennäytelmälle.

Toinen kannustuspalkinto on myönnetty Irene Aholle teoksesta Koiramäen Suomen historia. Mauri Kunnaksen kuvakirjaan perustuva näyttämöteos kantaesitettiin Pienellä näyttämöllä Eva Buchwaldin dramatisoimana 7.3.2019.

Palkintoraati iloitsee teoksen elävyydestä, hauskuudesta ja kunnianhimosta.

– Koiramäen Suomen historia on riemukas paketti, jossa ohjaus kuljettaa sulavasti episodinomaisen tarinan aina eteenpäin, ja luo personallisia hahmoja ja yksityiskohtia. Ohjaus on lasten teatteria parhaimmillaan, perusteissa kiitetään.

Raati toteaa myös, että tämä on ensimmäinen kerta, kun Kaliman palkinto jaetaan lastennäytelmälle, samalla osoituksena siitä, että lastenteatteri on parhaimmillaan silloin, kun sitä tehdään kunnianhimoisesti.

Koko perheen suosikkiesitys siirtyy syyskaudella 2020 Kansallisteatterin Suurelle näyttämölle.

Palkinnoista päätti palkintolautakunta, johon kuuluivat teatterikriitikot Rolf Bamberg, Sanna Kangasniemi ja Isabella Rothberg sekä puheenjohtajana Kansallisteatterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Pajamo.

Vuonna 1973 perustettu ohjaajapalkinto otettiin säännölliseen käyttöön vuonna 1993. Aiemmat palkinnonsaajat ovat Kurt Nuotio (Elämää pitempi yö), Antti Einari Halonen (Säädyllinen murhenäytelmä), Reko Lundán (Lokki), Mika Myllyaho (Kullervo), Tuomo Aitta (Tyynymies), Kristian Smeds (Tuntematon sotilas), Juha Malmivaara (Musta purje valkea purje), Juha Hurme (Europaeus) ja Janne Reinikainen (Pohjalla).

Kolme vuotta sitten ensimmäistä kertaa jaetut kannustuspalkinnot myönnettiin Marina Meinanderille ja Kirsi Porkalle (Paha äitipuoli) sekä Jussi Nikkilälle (Rikhard III).