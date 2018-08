Oikeudenkäynti alkoi: Hitlerin kuvia makuuhuoneessaan pitänyttä miestä syytetään salamurhien suunnittelusta

Sundsvallissa Ruotsissa on alkanut oikeudenkäynti, jossa syytetään uusnatsijärjestössä tärkeässä roolissa ollutta miestä salamurhien suunnittelusta.

Mies on ollut pidätettynä toukokuusta lähtien. Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen kuuluvan 48-vuotiaan miehen teon kohteina olisivat mahdollisesti olleet kaksi toimittajaa.

Kotietsinnässä poliisi löysi miehen kotoa salamurhan tekemiseen sopivan salkun, jonka sisällä olevan aseen voi laukaista salkun kahvasta käsin. Miehen hallusta löytyi Sveriges Radion mukaan myös muita aseita, ammuksia, laserosoittimia sekä ohjeita salamurhan tekemiseen. Hänen kovalevyllään oli myös tietoja kahdesta toimittajasta ja kuvia heidän kodeistaan.

Epäillyt suunnitelmat paljastuivat, kun poliisit menivät miehen kotiin hakemaan aseita, joihin hänellä oli aiemmin ollut kantolupa ja jotka piti nyt hävittää.

Murhien suunnittelun lisäksi miestä syytetään aserikoksista, säteilysuojalain sekä sähköisen viestinnän lain rikkomisesta.

Mies on kiistänyt suurimman osan rikoksista, joista häntä syytetään. Hän on myöntänyt vain ammusten hallussapidon.

Kotietsinnässä paljastui, että miehen makuuhuoneen seinällä on kymmenkunta valokuvaa natsi-Saksan johtajasta Adolf Hitleristä. Mies on kuulusteluissa sanonut, että aihe kiinnostaa häntä historiallisessa mielessä ja että hän on sen takia kerännyt Hitlerin kuvia.

Oikeudenkäynnin on määrä olla kaksipäiväinen ja päättyä huomenna.

Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi Suomessa viime vuoden joulukuussa.