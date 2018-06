Oikeus selvittää vainottiinko Ylen toimittajaa – ”Hän ei uskalla kävellä kadulla Suomessa. Hänen elämänsä on tuhottu”

Syyttäjän mukaan Venäjä-yhteyksistä tunnettu dosentti Johan Bäckman (kuvassa) on muun muassa levittänyt toimittajasta perätöntä tietoa ja tästä laadittua pilkkalaulua netissä.

Helsingin käräjillä alettiin keskiviikkona selvittää, joutuiko Ylen toimittaja vainotuksi työnsä takia. Venäjän trolliarmeijaa käsittelevä juttu syksyllä 2014 aiheutti kirjoittelun yli kymmenelle venäjänkieliselle julkaisulle ja muuttui vainoamiseksi, arvioi toimittaja Jessikka Aro poliisikuulustelussa tammikuussa 2016.

Aron arvio tuli julki, kun häneen kohdistettua epäiltyä vainoamista ja törkeitä kunnianloukkauksia alettiin käräjöidä.

Aron mukaan hänen lynkkaamisensa MV-julkaisussa ja muualla internetissä jatkui vuosia. Syyttäjän mukaan Venäjä-yhteyksistä tunnettu dosentti Johan Bäckman on muun muassa levittänyt toimittajasta perätöntä tietoa ja tästä laadittua pilkkalaulua netissä, toimittanut Arolle kipsijäljennöksen Viron kiistellystä pronssisoturipatsaasta ja kirjoittanut herjaavaa tekstiä esimerkiksi MV-julkaisuun.

Myös MV-lehden perustajaa Ilja Janitskinia syytetään oikeudenkäynnissä muun muassa törkeästä kunnianloukkauksesta.

– En voi välttyä vaikutelmalta, että tämän tekijät toivoisivat kirjoituksillaan minun lopettavan kaikki esiintymiset sekä lausuntojen antamisen tai ainakin välttelemään niitä ”MV-jutun pelossa”, Aro kertoi kuulusteluissa.

Syyttäjä vaatii Bäckmanille vainoamisesta ja törkeistä kunnianloukkauksista kahdeksan kuukauden ehdollista vankeutta.

Bäckman: Selvitystyötä

Poliisi on takavarikoinut Bäckmanin koneelta muun muassa Aron kuvia, Facebook-viestejä ja Twitter-päivityksiä. Bäckman on kuulustelussa kertonut, että hankki toimittajan historiaan liittyvää materiaalia ”osana selvitystyötä”.

– Aro käsitteli minua kirjoituksissaan ja esiintymisissään, kaikki syytteet kiistävä Bäckman sanoi poliisille.

Bäckman on toiminut Venäjän presidentin alaisessa strategisen tutkimuksen instituutissa RISS:ssä ja kertonut edustavansa Itä-Ukrainan separatisteja.

Janitskinia puolustava Riku Muurinen sanoi oikeudessa, että MV:llä ei ole työnantajaroolia, kirjoittajien vaihtuvuus on ollut suurta ja kaikki paitsi Janitskin ovat kirjoittaneet nimimerkeillä.

– Tämän tarkoituksena on ollut se, että Janitskiniin on kohdistunut myös suurta kritiikkiä ja muut ovat halunneet olla anonyymejä, jotta heihin ei kohdistu samanlaista painetta. Janitskin on tuonut heti alkuun ilmi sen, että kirjoittajat vastaavat siitä, mitä julkaisevat.

Syyttäjä vaatii Janitskinille ja kolmannelle henkilölle tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan MV-julkaisun ja sen keskustelupalstan kirjoittelusta. Janitskinille vaaditaan vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeutta paristakymmenestä rikoksesta. Myös Janitskin ja kolmas henkilö kiistävät kaikki syytteet.

Media ei mahtunut saliin

Syyttäjä totesi salissa, että toimittajaakin pitää pystyä arvostelemaan eivätkä toimittajat nauti immuniteettia. Aron kohdalla arvostelu kuitenkin osuu syyttäjän mukaan henkilöön, ulkonäköön ja aiempiin tekemisiin. Aron avustaja Martina Kronström kuvasi kirjoittelun vaikutusta.

– Aron elämänlaatu on vakavasti heikentynyt, ammatin harjoittamista on rajoitettu, häneen kohdistuu myös impulsiivisen väkivallan uhka. Hän ei uskalla kävellä kadulla Suomessa. Hänen elämänsä on tuhottu.

Oikeudenkäynnissä testataan sananvapauden rajoja. Osa toimittajista ja yleisöstä ei mahtunut avauspäivänä saliin. Oikeussali on yksi pienimmistä oikeustalolla, ja vain 12 ensimmäistä jonottajaa pääsi sisään.

Helsingin käräjäoikeus päätti pitää Janitskinin vangittuna oikeudenkäynnin päätteeksi, koska pelkää ettei mies enää ilmesty paikalle. Janitskin vaati päästä vapaaksi, koska pitää vangitsemisen jatkamista kohtuuttomana.

STT–MIKKO GUSTAFSSON, PIIA LEINO, OLLI-PEKKA PAAJANEN