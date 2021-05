Oikeus vetäytyi nyt punnitsemaan näyttöä Viking Sally -tapauksessa – päivään mahtui myös uusi vihje

Syyttäjä ja puolustus perustelivat tänään viimeisen kerran kantojaan oikeudenkäynnissä Viking Sallyn vuoden 1987 henkirikoksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viikon päivät istunut oikeus vetäytyi nyt punnitsemaan näyttöä ja kirjoittamaan kesäkuun viimeisenä annettavaa tuomiota.

Jos tuomioistuin päätyy harkinnassaan syyttäjän kannalle, viisikymppinen tanskalaismies päätyy istumaan elinkautista – jos taas puolustuksen kannalle, 34 vuoden takainen henkirikos jää mysteeriksi, ainakin toistaiseksi.

Veriteko tapahtui heinäkuisena yönä risteilyalus Viking Sallyn helikopterikannella. Interrail-matkallaan ollut länsisaksalainen pariskunta nukkui makuupusseissa helikopterikannella, kun heidän kimppuunsa hyökättiin. Molempia uhreja lyötiin päähän useita kertoja. Mies kuoli ja nainen loukkaantui vakavasti.

Syyttäjän mukaan tekijä oli tuolloin 18-vuotias, partioryhmänsä kanssa Suomeen matkannut tanskalaismies. Aseenaan mies käytti syyttäjän mukaan laivan tarpeistoon kuulunutta kuonavasaraa.

Syyttäjän mukaan miehen syyllisyyden puolesta puhuu se, että hän on kertonut tehneensä teon.

– Vastaaja on useammalle henkilölle myöntänyt tämän teon. Syyttäjä ei pidä uskottavina selityksiä, miksi hän olisi sen myöntänyt, jos ei ole tekoa tehnyt, sanoi erikoissyyttäjä Heidi Röblom oikeudenkäynnin jälkeen.

”Vinkin antaja epäili henkilöä, josta raportoi”

Syytetyn puolustus taas katsoo, että tanskalaismiehen syyllisyydestä jää varteenotettava epäily ja että vaihtoehtoista tapahtumankulkua ei ole pystytty poissulkemaan.

– On esimerkiksi tällainen ”myssymies”, josta on monta havaintoa. Hän on vaikuttanut epäilyttävältä ja vaikka ihmiset ovat hänen kanssaan keskustelleet, he eivät ole osanneet identifioida häntä videoista tai kuvista, joita on otettu matkustajista. Hän on ehkä hypännyt laivalta, koska häntä ei ole löydetty, asianajaja Martina Kronström sanoo.

Hänen mukaansa Korppoosta on myös löydetty vaatteet, jotka voidaan yhdistää uhreihin sekä lisäksi henkilöön, joka pian vaatteiden löytymisen jälkeen teki itsemurhan.

Kronströmin mukaan lisäksi tällä viikolla tuli uusi vihje.

– Se tuli minulle henkilökohtaisesti. Minuun oltiin yhteydessä, ja olen pyytänyt henkilöä olemaan poliisiin yhteydessä.

Vihje tuli Kronströmin mukaan Suomesta ja se koski mahdollista tekijää.

– Vinkin antaja epäili henkilöä, josta raportoi.

Kronström ei kommentoi asiaa enempää, sillä se on hänen mukaansa poliisilla selvityksessä. STT ei ole tavoittanut Lounais-Suomen poliisia kommentoimaan asiaa.

Surma-asetta ei koskaan löytynyt

Syytetyn omien puheiden lisäksi syyttäjä vetoaa muun muassa siihen, että mies on vuonna 1987 Seura-lehdelle antamassaan haastattelussa puhunut mahdollisesta tekovälineestä. Jutussa kirjoitetaan syytetyn sanoneen, että uhrien vammat eivät olleet sellaisia, että ne olisi aiheutettu veitsellä, vaan pikemminkin vasaran kaltaisella esineellä. Röblomin mukaan kerrotut tiedot ovat liian yksityiskohtaisia, jotta ne voisi kertoa paikalle sattunut sivullinen.

Myös poliisi on kiinnittänyt huomiota lehdessä siteeratun lausunnon yksityiskohtaisuuteen ja katsoo, että yhtä tarkkojen havaintojen tekeminen on lähes mahdotonta muulta kuin tekijältä.

– On pidettävä täysin poikkeuksellisena, että 18-vuotias tavallinen nuori mies pystyisi päättelemään lyhyellä kohtaamisella, ulkopuolisesti henkilöitä tarkastelemalla, vammojen syntymekanismia ja tekovälinettä niin yksityiskohtaisesti, ettei siihen pysty edes koulutettu henkilöstö, esitutkintapöytäkirjassa sanotaan.

Syytetty kiisti tiistaina oikeudessa antaneensa kyseisenlaista lausuntoa toimittajalle. Kronström sanoi istunnon jälkeen, ettei syytetyn mukaan voi luottaa siihen, mitä suomenkielisessä artikkelissa sanotaan. Haastattelua ei Kronströmin mukaan ollut annettu ainakaan suomeksi tai tanskaksi.

Surma-asetta ei koskaan löytynyt. Käsitys kuonavasaran käytöstä perustuu syyttäjän mukaan muun muassa oikeuslääkärin poliisin rekonstruktiosta antamaan lausuntoon. Sian ruhoon jäi kuonavasarasta vammat, jotka sopivat erittäin hyvin yhteen uhrien vammojen kanssa, syyttäjä kertoo.

Jecaterina Mantsinen – STT