Oikeusasiamies saanut yli 20 kantelua, jotka koskevat korkeakoulujen toimintaa poikkeusoloissa

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut viime tiistaihin mennessä 23 kantelua, jotka koskevat korkeakoulujen toimintaa poikkeusoloissa. Oikeusasiamies pyytää opetus- ja kulttuuriministeriöltä selvitystä muun muassa yliopistojen opiskelijavalintaperusteiden muuttamisesta. Useissa korkeakouluissa on lisätty todistusvalinnan osuutta, normaaleja valintakokeita on peruttu ja sähköisessä valintakokeessa on ollut ongelmia ainakin Itä-Suomen yliopistossa.