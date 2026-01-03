Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

3.1.2026 14:18 ・ Päivitetty: 3.1.2026 16:06

Oikeusministeri: Maduroa ja tämän vaimoa vastaan nostettu syytteet Yhdysvalloissa

PEDRO MATTEY / AFP / LEHTIKUVA
Vangitun presidentti Maduron kannattaja protestoi Caracasissa. Venezuelan pitkälti maanpaossa elävä oppositio on myös riemuinnut Maduron pidätyksestä.

Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi sanoo viestipalvelu X:ssä, että Venezuelan presidenttiä Nicolas Maduroa ja tämän vaimoa vastaan on nostettu syytteet liittovaltion tuomioistuimessa New Yorkin eteläisessä piirissä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Bondin mukaan Maduroa syytetään huumeterrorismista, kokaiinin maahantuonnista sekä konetuliaseiden ja muiden tuhovälineiden hallussapidosta Yhdysvaltoja vastaan.

VARAPRESIDENTTI J.D. Vance sanoo viestipalvelu X:ssä, että Venezuela jätti huomiotta Yhdysvaltain ehdotukset sovinnon saamiseksi.

Vancen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tarjonnut useita sovintoehdotuksia. Vancen mukaan Trump on sanonut selvästi, että Venezuelan tulee muun muassa lopettaa väitetty huumekauppa.

Yhdysvallat iski viime yönä paikallista aikaa Venezuelaan. Trump kertoi omalla some-kanavallaan Truth Socialissa, että Maduro vaimoineen on otettu vangiksi iskussa ja viety pois maasta.

