Oikeuttaako kaiken kyseenalaistaminen ihmisen nousemaan muiden yläpuolelle?

Viimeisen kahden vuoden aikana on oppinut monista ihmisistä aivan uusia puolia, kun he ovat ilmoittaneet, etteivät usko rokotuksiin tai eivät usko koko pandemiaan. Viranomaiset valehtelevat, läheiset valehtelevat ja tiede ainakin valehtelee. Ihan fiksuinakin pitämäni ihmiset ovat haukkuneet muita lampaiksi ja idiooteiksi, vain koska ovat luottaneet virallisten tahojen antamaan tietoon. Niina Ylinen Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, Ähtäri

Samaan aikaan he ovat toki marttyyrinviitta liehuen uhriutuneet siitä, miten rankkaa heillä on, kun eivät päässeetkään viettämään happy houria paikalliseen räkälään. Ukrainan sodan syttyessä somesta sai myös lukea, miten monen mielestä koko sota onkin vain osa jotain suurta huijausta tai sitä ei oikeasti olekaan. Mikä meihin meni?

Terve kyseenalaistaminen on tänä päivänä äärimmäisen tärkeää, sillä digitalisaation ja populistien valtakaudella faktojen sekoittaminen fiktioon on enemmän sääntö kuin poikkeus. Algoritmit jauhavat armottomasti myös omalta osaltaan ja mitä useammin klikkailet tietyntyyppiseen aiheeseen, sitä useammin myös eksyt samansisältöiseen (dis)informaatioon ja sitä kautta vahvistusharha vain voimistuu. Jokainen meistä myös joskus vääristelee tahattomasti ja tiedostamattaan tietoa tai lisää vääriä yksityiskohtia faktapohjaan. On välillä hämmentävää yrittää pysytellä perillä siitä, mistä väärän tiedon tunnistaa. Ei siis ihme, että on helppo haksahtaa väärille urille.

Salaliittoteoriat sekä virallisten tahojen kyseenalaistaminen ovat yleisesti ajatellen olleet marginaaliryhmittymien suosiossa, mutta viime vuosina ne ovat nousseet yhä enemmän näkyville aivan tavallisten ihmisten parissa. Osaltaan tätä varmasti selittää myös se, että yhä enemmän julkisuuden henkilöt tuovat disinformaatiota ja salaliittoteorioita kanaviensa kautta näkyville. Jos kannattamasi poliitikko, urheilija tai näyttelijä jakaa dataa omalla Instagram-tilillään, niin miksipä toisaalta vaivautua itse tarkistamaan sen totuudenmukaisuutta. Lähdekritiikki jää julkisuuskuvan jalkoihin.

Yhteiskuntamme on kautta aikain rakentunut dialogin kautta; käymme keskusteluja ja tuomme näkökulmiemme perusteluita esille kasvattaaksemme ymmärrystä toistemme mielipiteistä. Tällainen monet näkökannat huomioonottava, syvällinen keskustelu on mahdollistanut puntaroidun ja kauaskantoisen päätöksenteon. Pelottavaa onkin mielestäni se, että tällä kyseenalaistamisen valtakaudella on unohdettu argumentoinnin taito ja toisaalta myös sen merkitys yhteiskunnallisen keskustelun pohjana.

Jos et luota annettuun informaatioon tai et usko jonkin asian olemassaoloon, ei sinun myöskään tarvitse sitä sen kummemmin perustella. Sen sijaan vastapuolelta vaaditaan selitystä selityksen perään, niiden kuitenkaan kelpaamatta. Ilmiössä on ollut havaittavissa myös se, miten kyseenalaistamista tehdään silloin, kun se palvelee omia tarkoitusperiä parhaiten. Kun päätät itse mihin uskot ja mihin et, voit myös perustella toimintasi sen mukaisesti. Kätevää, eikö totta?

Kyseenalaistaminen ei missään nimessä ole silti väärin. Erilaiset mielipiteet ovat rikkautta ja erilaisista mielipiteistä keskustelu tuo meille syvää viisautta ja ymmärrystä erilaisista näkökulmista. Maailma ei ole kaunis mustavalkoisena. Dialogin käyminen vaatii aitoa halua kuunnella toista ihmistä, mutta myös rehellistä arviointia siitä, onko toisen kertoma tai oma kertomasi puhdasta faktaa.

Kun osaamme kriittisesti arvioida kuulemaamme ja lukemaamme ja toisaalta kehitämme jatkuvasti medianlukutaitoamme, on meillä hyvät lähtökohdat kehittävään mielipiteiden vaihtamiseen. Ehkäpä silloin meillä ei olisi myöskään tarvetta nostaa itseämme jalustalle mielipiteidemme kera.

Kirjoittaja on fysioterapeutti ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Ähtäristä.