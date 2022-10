Olemme Euroopan historian vedenjakajalla, kirjoittavat Lars Klingbeil, Sanna Marin ja Pedro Sánchez

Kolme puoluejohtajaa muistuttavat yhteisessä kirjoituksessaan, että Putinin tavoite on jakaa Eurooppaa, vahvistaa populisti- ja ääriryhmiä sekä tuhota demokratia, jota hän niin kovasti halveksuu. Tässä hän ei kuitenkaan tule onnistumaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

KORONAVIRUSPANDEMIA, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, energiakriisi, taloudellinen epävarmuus – Eurooppa on kohdannut lukuisia mittavia haasteita ja mullistuksia.

Maailmanlaajuiset kysymykset, kuten ilmastonmuutos, vaativat maailmanlaajuisia toimia, ja haasteisiin vastaamisessa tarvitaan johtajuutta. Autoritaariset hallinnot pyrkivät kumoamaan monenvälisen järjestyksen sekä horjuttamaan demokratiaa ja yhteisiä arvojamme maailmanlaajuisesti. On selvää, että kansalaisten on voitava luottaa vahvaan Eurooppaan.

Euroopan unionia perustettaessa tavoitteena oli varmistaa, ettei Euroopassa enää käytäisi sotia. Tässä Euroopan tukena olivat myös luotettavat ja läheiset kumppanit Atlantin toisella puolen. Ystävyys ja yhteistyö korvasivat aseelliset konfliktit ja erimielisyydet. Euroopan unioni on Euroopan pitkän ja verisen historian menestynein rauhanprojekti. Poliittisena

velvollisuutenamme on tehdä kaikkemme, että näin olisi jatkossakin.

PUTININ kansainvälisen oikeuden vastainen laiton hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on järisyttänyt Euroopan turvallisuusjärjestystä perinpohjaisesti. Sota on hyökkäys kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta, eurooppalaisia arvoja, demokratiaa sekä eurooppalaista elämäntapaa vastaan.

Putin pyrkii tuhoamaan Ukrainan ja jakamaan Euroopan. Hän tavoittelee tukea laittomalle sodalleen kansainvälisiltä kumppaneiltamme Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Todellisuudessa hyökkäyssota on raakaa imperialismia.

Putin on kuitenkin tehnyt vakavan virhearvion. Ukrainalaiset puolustavat maataan urheasti. Eurooppa tukee Ukrainaa niin kauan kuin tarve vaatii. Euroopan unioni on nyt vahvempi ja yhtenäisempi kuin se on ollut pitkään aikaan. EU:n yhtenäisyys pakotteiden asettamisessa ja tehtyjen päätösten nopeus on ollut ennennäkemätöntä.

EUROOPAN turvallisuusjärjestys on muuttunut peruuttamattomasti, ja siksi Suomi ja Ruotsi tekivät oikean päätöksen hakea Naton jäsenyyttä. Uskomme, että vain olemalla itse vahvoja voimme taata rauhan Euroopassa. Tämän takia Naton eurooppalaista pilaria tulisikin tulevina vuosina vahvistaa, ja lisätä eurooppalaista tutkimus- ja kehitystyötä puolustusalalla.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on haaste yhteiskunnalliselle vakaudelle ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle kautta Euroopan. Putinin tavoite on jakaa Eurooppaa, vahvistaa populisti- ja ääriryhmiä sekä tuhota demokratia, jota hän niin kovasti halveksuu. Tässä hän ei kuitenkaan tule onnistumaan.

Koronaviruspandemia osoitti, että eurooppalaisella yhteistyöllä voidaan edistää yhteiskunnallista vakautta. Eurooppalaisten sosialidemokraattien johdolla varmistettiin, että kriisistä selvittiin mahdollisimman hyvin. Euroopassa tuettiin yrityksiä ja ihmisiä selviytymään kriisin yli. Samaan aikaan varmistimme Next Generation EU elpymisvälineen avulla, että investoinnit ilmastonsuojeluun, innovaatioon ja digitalisaatioon vahvistaisivat Euroopan elpymistä pandemian jälkeen.

Lähivuosien haasteista voimme selvitä vain yhdessä eurooppalaisella tasolla. Olemme seuranneet huolestuneina, miten valtaan on noussut oikeistopopulisteja ja äärioikeistolaisia voimia, jotka harkitsevat eurooppalaisen yhteistyön hylkäämistä.

ME sosialidemokraatit uskomme, että tie Euroopan menestykseen on eurooppalaisessa yhteistyössä, yhteisen perustan löytämisessä ja rajat ylittävien kompromissien saavuttamisessa silloinkin, kun se on vaikeaa.

Euroopan on toimittava kriisissä määrätietoisesti, koordinoidusti ja solidaarisesti. Meidän on tuettava ukrainalaisia vankkumatta ja samalla lievennettävä sodan yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia Euroopan unionissa.

Meidän on toimittava energiamarkkinoiden vakauttamiseksi. Meidän on puututtava energian hintaan. Keskeinen työkalu on myös eurooppalainen kehys, jonka puitteissa energiasektorin ansiottomia windfall-tuottoja voidaan verottaa. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään toimeentulonsa puolesta kriisin vuoksi, eikä kenenkään pitäisi tehdä ennätyksellisiä voittoja energiamarkkinoilla vallitsevan ennennäkemättömän tilanteen seurauksena.

Suvereenin Euroopan on oltava riippumaton autoritaarisista maista tuotavasta energiasta. Haluamme tehdä kaiken mahdollisen uusiutuvien energiamuotojen nopean kasvun edistämiseksi koko Euroopassa, laajentaa eurooppalaisia verkkoja ja varastointikapasiteettia sekä edistää innovaatioita ja ilmastoystävällisiä teknologioita. Näiden avulla luodaan laadukkaita työpaikkoja, vahvaa taloutta ja entistä puhtaampaa tulevaisuutta Euroopassa.

Tavoitteemme on tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa sekä esikuva ja houkutteleva kumppani muille. Samalla suojelemme heikoimmassa asemassa olevia ja varmistamme oikeudenmukaisen siirtymän kaikille. Toisin sanoen sosialidemokraattien tavoitteena on edistää vihreämpää, sosiaalista ja feminististä Eurooppaa.

EUROOPPA on edelleen houkutteleva kumppani muuttuvassa maailmassa. Meidän on vaalittava tätä roolia, ja Euroopan on otettava itsensä vakavasti geopoliittisena toimijana. Tämä tarkoittaa myös sitä, että rauhanomaisen, vapaan ja edistyksellisen Euroopan on oltava valmis ottamaan uusia jäsenmaita.

Päätös tarjota Ukrainalle ja Moldovalle EU-hakijamaan statusta ja Georgialle EU-perspektiiviä on tervetullut. Tuemme myös täysin Länsi-Balkanin kumppanimaiden EU-jäsenyyttä, kun ne täyttävät kaikki asianmukaiset vaatimukset. Osallistumme tähän prosessiin poliittisesti ja viemme sitä eteenpäin.

Laajentuneen unionin tulee kuitenkin myös pystyä toimimaan vaikuttavasti. Euroopan vahvuus riippuu sen kyvystä toimia ja tehdä päätöksiä. Tätä vahvistaisi määräenemmistöpäätösten lisääminen esimerkiksi EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. On myös varmistettava, että Euroopassa on vahvat mekanismit demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseksi ja korruptiota vastaan toimimiseksi.

Kaikkien on oltava valmiita tekemään kompromisseja, jotta nämä tavoitteet saavutetaan. Kyky päästä eteenpäin erimielisyyksistä huolimatta on aina ollut Euroopan vahvuus. Sosialidemokraatteina teemme oman osuutemme.

Lars Klingbeil

Puheenjohtaja, Saksan sosialidemokraattinen puolue

Sanna Marin

Puheenjohtaja, Suomen sosialidemokraattinen puolue

Pedro Sánchez

Pääsihteeri, Espanjan sosialistinen työväenpuolue