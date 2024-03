“Olemme uuden normaalin edessä” – perusopetuksessa olevien lasten määrä laskemassa historiallisen paljon

Perusopetuksessa olevien lasten määrä on laskemassa historiallisen paljon, kertoo Kuntaliitto. Sen mukaan peruskoulussa olevien määrä on vähenemässä noin 80 000 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koululaisikäluokkien ennakoidaan pienenevän tällä vuosikymmenellä melkein kaikissa kunnissa. Noin joka kolmannessa kunnassa koulun aloittaa vuonna 2029 alle 20 lasta.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen vaatii nopeita toimenpiteitä, jotta kunnat voisivat sopeutua muuttuvaan tilanteeseen.

- Muutokset koskettavat ihan kaikkia kuntia. Nyt ei puhuta ohimenevästä tilanteesta, vaan olemme uuden normaalin edessä, hän sanoo tiedotteessa.

ALLE kouluikäisten määrä on laskenut jo 2010-luvulla voimakkaasti, ja kunnat ovat jo siihen reagoineet.

Esimerkiksi sellaisia kuntia, joissa on vain yksi peruskoulu, on yhä enemmän. Yhä harvemmassa kunnassa kouluja on enemmän kuin kolme.

- Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei voida kuitenkaan ratkaista yhdellä mallilla, kun kunnat kohtaavat hyvin erilaisia väestötilanteita ja olosuhteet ovat erilaisia. Esimerkiksi saaristo-olosuhteissa koulumatkojen merkitys koulun saavutettavuudelle on aivan toista luokkaa kuin kaupungeissa, Karhunen toteaa.

KOULUIKÄISTEN määrän pieneneminen näkyy erityisesti suomenkielisissä, joiden määrä vähenee jopa 100 000 lapsella vuoteen 2030 mennessä. Ruotsinkielisten lasten määrä laskee hillitymmin, ja vieraskielisten lasten määrä kasvaa.

Vieraskielisten lasten osuuden arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä jopa 16 prosenttiin koko koululaisikäluokasta. Pääkaupunkiseudulla arviolta jopa 30 prosenttia lapsista on tuolloin vieraskielisiä.

- Kansallisesti täytyy panostaa rahoitusta kielikehityksen mukaisesti niille alueille ja kaupungeille, jossa on uudenlaiset kasvun elementit. Meidän on huolehdittava kotoutumisen onnistumisesta, jotta näille alueille riittää tulevaisuudessa myös työntekijöitä, Karhunen sanoo.

Terhi Riolo Uusivaara/STT