”Olemme valmiita viemään sopimusta eteenpäin sovitun mukaisesti” – Tavio kommentoi USA-EU-kauppasopimusta Euronewsille

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa maanantaina Euronewsin Europe Today -lähetyksessä.

EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta tällä viikolla. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15 prosentin tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille.

Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle.

Parlamentin mukaan EU-komission tulisi myös tarkkailla lakien vaikutuksia ja pystyttävä keskeyttämään etuudet, jos tuonti Yhdysvalloista olisi niin suurta, että siitä aiheutuisi merkittävää haittaa EU:n teollisuudelle. Euronews uutisoi viime viikolla, että parlamentti ja neuvosto pääsivät asiasta alustavaan sopimukseen.

Muista yksityiskohdista keskustellaan vielä. Parlamentin poliittiset ryhmät ovat keskenään osittain eri linjoilla: Euronewsin mukaan parlamentin suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen EPP on korostanut tarvetta päästä sopimukseen nopeasti, kun taas sosialistien ja demokraattien ryhmän (S&D) mukaan EU:n ei tulisi taipua Yhdysvaltojen painostukseen.

Reilu viikko sitten Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta. Trump sanoi tuolloin antaneensa von der Leyenille aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti.

TAVIO sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään tällä viikolla eteenpäin.

- Me haluamme kuitenkin luoda siltoja, emme polttaa niitä, hän totesi.

Tavion mukaan EU:n tulee silti pysyä kovana neuvotteluissa, jos Yhdysvallat käyttää kovia otteita.

- Olen tuonut monen muun ministerin kanssa aiemmin kantani esiin siitä, että mielestämme EU:n olisi pitänyt käyttää laatimaamme pakettia painostaakseen Yhdysvaltoja voimakkaammin, Tavio sanoi.

- Tällä hetkellä olemme kuitenkin valmiita viemään sopimusta eteenpäin sovitun mukaisesti. Totta kai edellytämme, että myös Yhdysvallat noudattaa tätä sopimusta, hän jatkoi.

Tavio edustaa maanantaina Suomea Brysselissä EU-maiden kehitysministerien kokouksessa.