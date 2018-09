”Olen nähnyt näitä laiskoja turjakkeita”

Näin uutisoi Talouselämä 2.9. Irtisanomisen helpottamista henkilökohtaisista syistä alle 20 hengen yrityksissä ajavat yrittäjät ja maan hallitus. Olin maanantaina kaupunginvaltuuston kokouksessa, jonne paikallinen yrittäjäjärjestö toi terveisensä. Sanoma oli se, että tällä hetkellä työvoimapula on merkittävä uhka varsinkin metallialalla koska osaavista työntekijöistä on huutava pula.

STTK:n pääekonomisti Ralf Sund sanoi radiohaastattelussa 3.9., että eurooppalaisesta tutkimuksista käy ilmi miten irtisanomisen helpottaminen tekee työpaikasta sellaisen, että ovi käy molempiin suuntiin. Nettovaikutus tulee olemaan olematon. Eli ei sitä mitä muutoksella haetaan.

Näen tässä turjake-suhtautumisessa vahvasti työelämän muutoksen ja sukupolvien erot. Turha haikailla suurten ikäpolvien työhön omistautumista ja sitoutumista, kun aika on kokonaan toinen. Perehdyttämisellä on valtava merkitys uudessa tai vaihtuvassa työssä. Nuoret odottavat hyvää johtamista. Sitä mitä me kaikenikäiset kaivataan. EVAn 2010 tutkimuksen mukaan nuoret arvostavat mielenkiintoista työtä, mukavia työkavereita ja hyvää esimiestä. He kaipaavat johtamiselta tasapuolisuutta sekä kannustusta ja vastuuntuntoisuutta. Lisäksi nuoret arvostavat vapaa-aikaa ja haluavat aikaa harrastuksille sekä kavereiden kanssa olemiseen. Nämä turjakkeet eivät omistaudu työlle niin kuin suuret ikäpolvet tekivät.

Toinen julkaistu tutkimus, joka koski S-ryhmän alle 25-vuotiaita nuoria (www.ttl.fi/nuorimielityossa)

kertoo, että nuoret haluavat kannustavan esimiehen ja työyhteisön. He haluavat suoraa palautetta ja kokevat toisinaan alakuloisuutta ja masennusta. Palautteella ja arvostuksen tunteella on suuri vaikutus siihen, miten ihminen jaksaa työssään.

Yksi avainsana on työhyvinvointi. Se käsittää osaamisen, organisoinnin, johtamisen, työympäristön ja työilmapiirin. Jos me saisimme työpaikoilla nämä perusasiat toimimaan, niin työ alkaisi maistumaan ja yritykset saisivat tästä loistavan kilpailuvaltin toiminnalleen. Työhyvinvointiin sijoitettu euro saattaa tulla tutkimuksen mukaan jopa kaksikymmenkertaisena takaisin. Olisiko tässä peiliin katsomisen paikka myös niille, jotka noista ”turjakkeista” puhuvat?

Kirjoittaja on aikuisopettaja ja kuntapäättäjä Ähtäristä.