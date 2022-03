”Olen vihainen ja surullinen” – sovintoesitys kaatui, hoitajien lakko alkaa perjantaina

Tehyn ja SuPerin hallinnot hylkäsivät tänään yksimielisesti valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Järjestöjen mukaan sovintoehdotus ei sisältänyt mitään elementtejä hoitajapulan korjaamiseksi – ei palkkauksellisia eikä työoloja parantavia. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Päinvastoin ehdotus olisi jopa heikentänyt nykytilaa.” Tehy ja Super toteavat tiedotteessaan.

– Olen vihainen ja surullinen. Hoitajien loputtoman joustamisen, pandemian, valmiuslain, oman terveyden vaarantamisen ja kaiken sankarihoitajien ylistämisen jälkeen meille esitetään tämä. Ehdotus, joka viittaa täydellisesti kintaalla hoitajapulalle ja hoitajien arjelle. Sovintoehdotus on tälle paperille väärä nimi. Siitä puuttuvat kaikki sovun rakennuspalikat. Päättäjämme olivat täysin yksimielisiä hylkäämisestä, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo.

– Sovintoehdotus on täysin kelvoton. Jos halutaan, että tässä maassa on jatkossakin julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, poliittisen päättäjän on pakko puuttua peliin. Poliitikot välttelevät ja kiertelevät, mutta kyllä sote-palvelut, niiden rahoitus ja etenkin tulevaisuus ovat lopulta heidän vastuullaan, kommentoi SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Myös muut kunta-alan työntekijäpuolen pääsopijajärjestöt kuten muun muassa opettajia, lääkäreitä, koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä edustavat Juko ja Jau hylkäsivät sovintoesityksen.

Perjantaina 1. huhtikuuta alkava lakko koskee 25 000 hoitajaa. Lakon piirissä ovat seuraavat organisaatiot:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Kysteri-liikelaitos),

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Keski-Suomen seututerveyskeskus),

Järvi-Suomen Terveys Oy, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n sekä Sarastia Rekry Oy:n terveydenhuoltoalan työtehtävät, joita suoritetaan yllä mainituissa lakon kohdeorganisaatioissa.

Lakkokohteissa annetaan suojelutyöneuvotteluihin perustuen suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi.