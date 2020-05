Oleskelulupien maksuun helpotuksia – syynä matkustusrajoitukset

Koronaviruspandemian vuoksi Suomessa on henkilöitä, joiden oleskeluoikeus on päättynyt tai päättymässä, mutta he eivät pääse poistumaan maasta matkustusrajoitusten vuoksi.

Demokraatti.fi/STT

Sisäministeriön tiedotteen mukaan näiden henkilöiden oleskelulupahakemusten käsittelystä peritään normaalia pienempi maksu.

Vuoden 2020 asetuksen mukaan oleskeluluvan käsittelymaksu on 520 euroa aikuiselta, mutta mikäli luvan hakemisen perusteena on koronaviruksesta johtuvat rajoitukset, maksu on 150 euroa. Alaikäisen kohdalla käsittelymaksu on alennettu 270 eurosta 100 euroon.

Matkustusrajoitusten perusteella myönnettävät oleskeluluvat ovat voimassa vuoden 2020 lokakuun loppuun asti.

Mahdollisia hakijoita ovat viisumivapaan oleskeluajan ylittäneet, viisumilla myönnetyn oleskeluaikansa ylittäneet ja ne, joiden oleskelulupa on mennyt umpeen.