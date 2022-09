”Oletamme, että he haluavat päästä nopeammin pois” – venäläiset peruvat viisumihakemuksiaan

Ulkoministeriön konsulipäällikön Jussi Tannerin mukaan Ukrainan sota on lisännyt selvästi asevelvollisuusikäisten venäläismiesten yhteydenottoja. Yleinen kysymys on, miten Venäjältä pääsee pois. Simo Alastalo Demokraatti

Suomi on syyskuun alusta saakka rajoittanut venäläisten viisumihakemusten vastaanottoa. Turistien hakemuksia on otettu vastaan vain maanantaisin neljässä viisumikeskuksessa Moskovassa, Pietarissa, Petroskoissa ja Murmanskissa. Prioriteettikategoriaan kuuluvia viisumeja on saanut hakea vapaammin.

Tannerin mukaan päivittäisten hakemusten yläraja on asetettu viiteen sataan, mutta käytännössä hakemuksia on ollut keskimäärin 300.

– Prioriteettikategorian aikoja jää käyttämättä. Turismitarkoituksessa haettavat ajat menivät heti loppuun, Tanner sanoo.

Prioriteettikategoriaan kuuluu muun muassa ihmisiä, joilla on perheenjäseniä Suomessa ja henkilöitä, jotka tarvitsevat hoitoa vakavaan sairauteen. Joukossa on myös sukulaisvierailuja, opiskelijoita, tutkijoita ja kausityöntekijöitä sekä kuljettajia. Ero venäläisten Suomi-matkailun huippuvuosiin on merkittävä. Vertailulukua nykyisiin rajoitettuhin hakemusmääriin on haettava ajalta ennen pandemiaa. Vaikka määrissä on vuosittaista vaihtelua, luvut ovat huomattavasti nykyistä suurempia.

– Enimmillään lähes 8000 venäläistä on hakenut päivän aikana viisumia Suomeen. Vilkkaimmain ajan keskiarvo on noin 6000 kieppeillä.

KUN VIISUMIN hakemista on valmiiksi rajoitettu, Venäjän keskiviikkona julistama osittainen liikekannallepano ei näy tilastoissa. Viisumien kysyntä ylittää joka tapauksessa moninkertaisesti tarjonnan. Venäjän sodankäynnin vaikeutuminen on kuitenkin havaittu.

– Tulee selvästi enemmän erilaisia kyselyitä Venäjältä poispääsystä. Jo kesästä lähtien on ollut asevelvollisuusikäisiä miehiä, jotka pyrkivä eri perusteilla hakemaan viisumia. Pääasiassa hakemukset evätään, koska viisumia ei ole tarkoitettu pysyvään siirtymiseen ulkomaille vaan lyhytaikaiseen matkaan. Päätös on yleensä kielteinen, kun tarina selviää.

Venäläiset haluavat myös keskeyttää jo jättämiään viisumihakemuksia, että he saisivat passinsa takaisin.

– Oletamme, että he haluavat päästä nopeammin pois mahdollisesti johonkin viisumivapaaseen maahan kuten esimerkiksi Turkkiin.

Valtionhallinnossa pohditaan parhaillaan voitaisiinko vapaa-ajan matkailu Venäjältä Suomeen jollakin tavoin estää.