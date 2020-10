”Oli oikeasti pelko, että olemme Euroopan tiellä” – THL:n Salminen uskaltaa huokaista vain hieman helpotuksesta

THL:n johtaja Mika Salminen muistuttaa, että Euroopan koronatilanne vaikuttaa myös Suomeen, vaikka tartuntatilanne on vaikean syksyn alun jälkeen kotimaassa taittumassa. Marja Luumi Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoivat aamulla tilannekatsauksessaan tautitilanteesta niin Suomessa kuin muualla maailmassa.

Salminen totesi, että pandemia on täydessä käynnissä maailmalla ja Euroopan suurissa maissa, Espanjassa, Ranskassa ja Britanniassa syksyn tartuntaluvut ovat ylittäneet selkeästi kevään tapausmäärät.

Joissakin maissa, joissa ei koettu keväällä suurta epidemiapiikkiä, tilanne on nyt mennyt nopeasti huonoon suuntaan. Salminen mainitsi Tsekin, Unkarin, Bulgarian ja Belgian. Myös Saksassa on tullut takaiskuja.

– Jos jotakin hyvää halutaan nähdä, kuolleiden määrä verrattuna tapausmääriin on laskenut selvästi keväästä. Se johtunee siitä, että lievempiä tapauksia löydetään nyt enemmän.

Salminen korosti, että Euroopan tilanne heijastuu myös Suomeen – syytä on niin vuodenajassa kuin kontaktien lisääntymisessä. Koronatartuntojen nopea kasvu viime kuun alusta näytti hyvin huolestuttavalta.

– Oli oikeasti pelko, että olemme samalla tiellä, mikä on nähty Euroopassa. Hyvä uutinen on, että tartuntojen määrä on taittunut. Mutta ei voi tuudittautua siihen, että tämä on pysyvä tilanne.

Hän painotti edelleen etäisyyksien pitämistä ja hygieniasta huolehtimista. Uutena on tullut maskin käyttö, joka Salmisen havaintojen mukaan on lisääntynyt katukuvassa.

”Tehohoitoon joutuneiden keski-ikä on sama kuin keväällä.”

Ilmoitusten mukaan Vaasan sairaanhoitopiiri on leviämisvaiheessa, ja viisi muuta aluetta kiihtymisvaiheessa: Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut palanneensa kiihtymisvaiheesta takaisin perustasolle. Muut sairaanhoitopiirit ovat perustasolla.

Salminen arvioi, että alueelliset toimet epidemian taltuttamiseksi, lyhytaikaisetkin, näyttävät varsin tehokkailta.

– Jos jokin alue menee kiihtymis- tai jopa leviämisvaiheeseen, se ei tarkoita, että se olisi siellä ikuisesti.

Hän on tyytyväinen, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä uhkaava tartuntojen kasvu näyttää tasaantuneen ja jopa vähän laskeneen.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä totesi yhdeksi eroksi kevääseen, että sairaala- ja tehohoidon tarvetta on nyt kaikkialla Suomessa.

– Nousua tehohoidossa on vähemmän kuin tartuntojen määrä antaisi olettaa. Tähän mennessä tehohoitoon joutuneiden keski-ikä on sama kuin viime keväänä, hiukan alle 60 vuotta.

Epidemian toisen vaiheen hillintä on hänen mukaansa vaatinut tavattoman suuria ponnistuksia kaikilta, ja erityisesti terveydenhuollolta.

– Jäljitys on sujunut ja tartuntaketjuja on saatu rajatuksi. Riskiryhmien suojaaminen näyttää onnistuneen. Mutta edelleen pitää olla varpaillaan.

STM:n johtajan Pasi Pohjolan mukaan elokuussa asetettu testausstrategia on onnistunut.

Teoreettinen testauskapasiteetti on tavoitteen mukaisesti ollut syyskuusta lähtien yli 20 000 näytettä päivässä. Toteutettujen testien määrät elo-syyskuussa olivat 10 000–18 000 näytettä päivässä.

Pohjola totesi, että tavoite päästä vuorokaudessa testiin ja saada vuorokaudessa tulos on myös saavutettu hyvin.