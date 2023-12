Oligarkit voi nyt laittaa ahtaalle – Helsingin areena on mahdollista myydä tai pakkolunastaa

Euroopan unionin järjestyksessään 12. Venäjän vastainen pakotepaketti mahdollistaa tyhjillään seisovan Helsingin areenan myynnin tai pakkolunastuksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ulkoministeriön pakotetiimin vetäjä Pia Sarivaara kertoo STT:lle, että pakotepaketilla jatkettiin puolella vuodella poikkeuslupamahdollisuutta tiettyjen pakotelistattujen tahojen omistamien tai määräysvallassa olevien yritysten myyntiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että halliosakkeiden kauppa voidaan luvittaa eli jäädytetyt osakkeet voidaan myydä. Myynnin osalta kaupalle on Sarivaaran mukaan nyt puolen vuoden aikaikkuna. Myynnistä saatu kauppasumma jäädytettäisiin.

Lisäksi pakettiin tuli pakkolunastusmahdollisuus. Sen mukaan pakotelistatun henkilön tai yhteisön omistama tai määräysvallassa oleva omaisuus voidaan vapauttaa jäädytyksestä, jotta pakotteet eivät ole esteenä yleisen edun mukaisessa pakkolunastustilanteessa.

- Se menee tietysti ensin kansallisten prosessien mukaisesti, mutta jos siinä prosessissa päädyttäisiin loppuun asti, niin myös siinä olisi mahdollista luvittaa jäädytetyn omaisuuden vapauttaminen. Siinä tapauksessa kauppasumma jäädytettäisiin siirtyvän omaisuuden sijaan, Sarivaara sanoo.

ULKOMINISTERIÖN Sarivaara kuitenkin muistuttaa, että lähtökohtaisesti Helsingin areenan myynnissä on kyse siitä, ovatko myyjät valmiita myymään ja päästäänkö kaupasta sopuun mahdollisten ostajien kanssa.

- Se on tietysti se lähtökohta. Pakotesäädökset eivät ainakaan siinä tule esteeksi, etteikö kauppaa voida tehdä. Se poikkeuslupamahdollisuus siellä on.

Sarivaara sanoo, että peruskysymys on kuitenkin kauppaosapuolten välinen, eikä ulkoministeriöllä ole siinä roolia.

Helsingin Sanomat kertoi tänään lähteeseensä pohjaten, että Helsingin areena aukeaisi yleisölle jo ensi syksynä tai jossain vaiheessa vuotta 2024.

- En näe enää mitään estettä sille, etteikö Helsingin areenassa järjestettäisi ainakin jääkiekko-otteluita jossain vaiheessa vuotta 2024 – kenties jo syksyllä, hallituslähde sanoi HS:lle.

HS:N LÄHTEEN mukaan juuri nyt näyttää siltä, että venäläisomistajat eivät vaikuta myyvän areenaa, vaan on ryhdyttävä pakkolunastusprosessiin.

Jääkiekkojoukkue Jokereiden entinen kotihalli on lojunut tyhjillään Helsingin Pasilassa keväästä 2022 saakka, jolloin Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Osa areenan omistajista ja taustavaikuttajista kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin.

Hallin omistajista EU:n pakotelistalla ovat oligarkkiveljekset Arkadi ja Boris Rotenberg sekä Gennadi Timtshenko, jotka kietoutuvat lähelle Putinia. Yhdysvaltojen pakotteiden piiriin kuuluvat myös Boris Rotenbergin poika Roman ja liikemies Kai Paananen, jotka vaikuttavat areenan taustayhtiön hallituksessa.

PAKKOLUNASTAMINEN on puuttumista omaisuudensuojaan, minkä vuoksi siitä on Suomessa säädetty perustuslaissa. Esimerkiksi ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on sanonut Ylellä, että Helsingin areena pitäisi voida ottaa käyttöön yleisen edun nimissä.

Perustuslain mukaan omaisuuden pakkolunastuksen pitää perustua yleiseen tarpeeseen. Omistaja saisi korvauksen, joka tosin Helsingin areenan tapauksessa jäisi niin ikään jäädytetyksi.

Suomessa luvan pakkolunastukselle voisi myöntää valtioneuvosto eli hallitus vastuuministeriön esittelystä. Valtioneuvoston päätöksestä voisi valittaa.

Pakotelistattua omaisuutta ei ole Suomessa pakkolunastettu.