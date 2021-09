”Oliko tässä vielä jotain, mikä jäi epäselväksi?” – Ohisalo tuskastui opposition jankkaamiseen

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) joutui eduskunnan kyselytunnilla perussuomalaisten ja kokoomuksen tulitukseen suhtautumisesta Elokapinan mielenosoitukseen. Marja Luumi Demokraatti

Kysymystulvan aloitti kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps.) paheksui sitä, että ministerit ovat hänen mielestään vältelleet vastaamasta.

– Miten reagoitte, kun kapinoitsijat seuraavaksi rähinöivät ja tukkivat ihmisten kulkuväylät? Tuomitsetteko vai annatteko hiljaisen hyväksynnän?

Ohisalo muistutti vastauksessaan, että demokratiassa rauhanomainen mielenosoittaminen on osa kansalaisvaikuttamista.

– Mitä kentällä tapahtuu, mikä on laillista, mikä ei, se on viranomaisten tehtävä tulkita. Me laadimme täällä ne lait.

Junnilan mielestä kyseessä ei ollut rauhanomainen mielenilmaisu, koska ”kapinalliset kävivät kansanedustajan kimppuunkin”. Hän tivasi, aikooko Ohisalo lainkaan reagoida Elokapinan väkivaltaisuuteen.

Sisäministeri korosti, että minkäänlaista väkivaltaisuutta ei pidä tapahtua.

– Jokainen meistä, myös minä, tuomitsen väkivallan, poliittisen väkivallan erityisesti. Jos sellaista on ilmaantunut, siitä pitää olla poliisiin yhteydessä. Se mikä on laitonta, on laitonta, ja me säädämme täällä ne lait.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tulkitsi Junnilan kysymyksen ikään kuin hallitus olisi vältellyt ottamasta kantaa Elokapinaan.

– Itse totesin eilen, että en hyväksy, eikä hallitus hyväksy laitonta toimintaa.

Marin: ”Kansalaisilla on oikeus ottaa kantaa, osoittaa mieltään.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra jatkoi Ohisalon tenttaamista: ”Tuomitsetteko teille mieluisan Elokapinan, joka ajaa ilmastohätätilaa, mutta sen varjolla toimii laittomasti ja väkivaltaisesti, kyllä vai ei?”

– Juurihan sanoin, että tuomitsen väkivallan käytön, ehdottomasti.

Seuraavana vuorossa oli Mauri Peltokangas (ps.) ja heti perään Leena Meri samasta puolueesta täysin samansisältöisillä kysymyksillä kuin aiemmatkin.

– Täällä on esitetty erikoisia väitteitä, että olisin ottanut kantaa erilaisiin mielenilmauksiin ministerinä. Ministeri ei vastaa siitä, mitä poliisi kentällä tekee. Siitä on esimerkkejä, jos lähdetään ohjailemaan operaativista toimintaa, jos ei anneta työrauhaa. Sanon selkeällä suomen kielellä: kaikki väkivalta on tuomittavaa ja poliittinen erityisesti. Mikä on laitonta, tulkinnan kentällä tekee viranomainen. Siellä ei ole ministeri käymässä neuvotteluja mielenosoittajien kanssa. Oikeusvaltiossa ei tehdä niin, Ohisalo vastasi jo hiukan tuskastuneen oloisesti.

Marin selvensi, mitä demokratiaan kuuluu.

– Siihen kuuluu, että kansalaisilla on oikeus ottaa kantaa, osoittaa mieltään, käyttää kansalaisoikeuksiaan. Toivottavasti voimme olla samaa miltä tässä salissa.

Toinen kysymys hänen mielestään on sitten se, minkälaisia välineitä käytetään

– Jos toimitaan laittomasti tai käytetään väkivaltaa, se ei tietenkään ole hyväksyttävää. Mutta demokratiaan myös kuuluu se, että kansalaisilla on oikeus ilmaista mieltään, ottaa kantaa, puolustaa asioita, joita he pitävät tärkeinä. Toivottavasti sekin tässä salissa hyväksytään.

”Teidän kiemurtelunne on jopa kiusallista.”

Kokoomuksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Antti Häkkäsen mielestä kyse on periaatteesta. Hän kyseli, saako lakeja rikkoa ”edes vähäsen” tai olla noudattamatta viranomaisten ohjeita ”edes vähäsen” kansalaistottelemattomuuden nimissä.

Ohisalo huomautti, että poliisi veti eilen rajan. Poliisi hajotti mielenosoituksen ja otti kiinni yli 140 mielenosoittajaa. Ohisalon mukaan eduskuntasalissa on hyvä muistaa, ettei mikään ryhmä ole lain yläpuolella.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz sanoi ymmärtävänsä nuorten huolen ilmastonmuutoksesta. Hän jatkoi Ohisalon painostamista.

– Keskustelussa on ollut kyse siitä, että oletteko valmis sanomaan saman kuin pääministeri äsken, että jos on toimittu laittomasti Elokapinan mielenosoituksessa, se ei ole hyväksyttävää. Tätä emme ole kuulleet. Teidän kiemurtelunne on jopa kiusallista.

Sisäministeri huomautti, että jokainen mielenosoittaja vastaa käyttämistään keinoista itse.

– Eilen poliisi tulkitsi, etä lain raja on mennyt rikki. Se on laitonta ja se on tuomittavaa. Niin, kyllä. Oliko tässä vielä jotain, mikä jäi epäselväksi, Ohisalo kysäisi.

Kyselytunti käytiin tänään viimeistä kertaa rajoitettuna. Ensi viikolla kaikki kansanedustajat pääsevät taas saliin.