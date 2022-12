Olisiko omaishoidon tulevaisuus hallitusohjelmakysymys?

Kuukausi sitten vietettiin valtakunnallista omaishoitajien viikkoa. Tätä viikkoa voisi viettää jatkuvasti. Niin merkittävää työtä omaishoitajat tekevät vuoden jokaisena päivänä. Kari Kivinummi Pohjanmaan Sosialidemokraattien puheenjohtaja, Ähtäri

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy ensi vuoden alusta kunnilta hyvinvointialueille. Tämä koskee myös omaishoidon sopimuksia, palkkioita ja palveluja. Vuonna 2021 Suomessa oli 50 241 sopimusomaishoitajaa. Näiden ulkopuolella yli 700 000 suomalaista huolehtii ansiotyön ohessa iäkkäästä, sairaasta tai vammautuneesta läheisestään. Väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heiketessä omaishoitajien merkitys kasvaa entisestään eikä sitä ainakaan vähennä muistisairauksien raju lisääntyminen. Valtaosa omaishoitajista on ilman minkäänlaista julkisen sektorin sopimusta, tukea tai palveluja. Osa ei edes osaa hakeutua tukien piiriin eikä osaa täyttää digitaalisia lomakkeita.

Ilman omaishoitajien työpanosta on ikääntyneiden hoidon ja palvelujen kustannuksiksi laskettu 3,1 miljardia euroa vuositasolla. Kuitenkin omaishoidon palkkio on vähimmillään 423,61 euroa kuukaudessa, jolloin omaishoitaja on käytännössä sidottu keskeytyksettömään omaishoitoon ja niin sanotussa raskaassa hoidossa, esimerkiksi saattohoidossa tai vakavan onnettomuuden jälkihoidossa palkkio on 847,22 euroa kuukaudessa.

Yksi omaishoitaja säästää noin 10 000 euroa vuodessa yhteiskunnan varoja. Kunnilla on kuitenkin erilaisia käytänteitä riippuen esimerkiksi budjetin riittävyydestä. Yleensä raha loppuu kesken budjettikautta ja tällöin vedotaan kunnan tiukkaan talouteen. Onko pelkona, että hyvinvointialueilla myös rahat loppuvat kesken kauden ja vedotaan valtion määrärahojen riittämättömyyteen.

Eduskuntavaalit ratkaisevat, miten yhteiskunnan heikompiosaisten asioita hoidetaan.

Iso osa omaishoitajista on iäkkäitä ja rakkaimmasta huolehtiminen on heille itsestäänselvyys. Omaishoitajakin ikääntyy ja sen myötä hänen terveytensä voi heikentyä. Uupumisen riski kasvaa, jos ei saa tukea omaishoitajuuteen eikä esimerkiksi sopimukseen kuuluvia vapaapäiviä, joita on peräti 2 päivää kuukaudessa. Omaishoitajien oman terveyden ja mielen hyvinvoinnin vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää. Huolet voivat liittyä hoidettavan tilanteeseen, yhteiseen tulevaisuuteen tai omaan jaksamiseen.

Olisiko omaishoidon tulevaisuus hallitusohjelmakysymys? Omaishoidon kriteerit on yhdenmukaistettava koko maassa ja tuen määrää tarkistettava sekä siihen on varattava riittävät taloudelliset resurssit.

Tulevat eduskuntavaalit ratkaisevat, miten yhteiskunnan heikompiosaisten asioita tässä maassa tulevaisuudessa hoidetaan. Kokoomus on ilmoittanut selkeästi olevansa valmis maksattamaan kahden ison kriisin, koronan hoidon ja Ukrainan sodan, aiheuttaman velan sosiaaliturvaa leikkaamalla ja samaan aikaan rikkaiden veroja laskemalla. Tämä yhtälö eriarvoistaa ja heikentää entisestään vähävaraisten asemaa. Tätäkö suomalaiset haluavat?

Kirjoittaja on Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja Ähtäristä.