”Olisiko tässä syy totaalisesti ignoroida kyseinen henkilö?” – Yle: Björn Wahlroos sijoittaa pikavippibisnekseen veroparatiisin kautta

Ylen mukaan Suomen talouselämän merkittävimpiin vaikuttajiin kuuluva Björn Wahlroos on siirtänyt yli 140 miljoonaa euroa varallisuuttaan Luxemburgin veroparatiisiin. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansainvälisten toimittajien keräämä tietokanta paljastaa, ketkä ovat Luxemburgiin perustettujen yritysten todellisia omistajia. Omistukset ovat pysyneet tähän asti salassa. Ylen mukaan Wahlroos on osakkaana ainakin viidessä luxemburgilaisessa yhtiössä, joista hän omistaa Luxemburgin kaupparekisterin mukaan kokonaan kolme. Luxemburgin kautta Wahlroos on sijoittanut rahojaan muun muassa brittiläiseen pikavippiyhtiö Auden Group Limitediin.

Wahlroos ei halunnut kommentoida toimintaansa Luxemburgissa Ylen MOT-toimitukselle.

Selvitys paljastaa myös esimerkiksi mafian omistamia yhtiöitä, joiden epäillään kytkeytyvän rahanpesuun ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Yle kertoo, että paljastukset ovat kiihdyttäneet vaatimuksia, jonka mukaan Luxemburg pitäisi lisätä EU:n mustalle listalle muiden veroparatiisien kanssa.

Europarlamentin verovaliokunnan jäsen Eero Heinäluoma (sd.) kuvailee uusia tietoja Luxemburgista “järisyttäviksi”.

– Se on järisyttävää myös sen takia, että Luxemburg on jäänyt kiinni kyseenalaisesta toiminnasta aiemminkin. Maa on luvannut muuttaa käytäntöjään, ja on tietenkin muuttanutkin, Heinäluoma sanoo Ylen MOT-toimitukselle.

ASIA ON ehtinyt herättää kommentteja myös suomalaisissa kansanedustajissa.

”Voidaanko sopia, ettei kysytä tältä enää näkemyksiä siitä mikä on Suomen parhaaksi?”, vasemmistoliiton Mai Kivelä kirjoittaa Twitterissä.

Vihreiden Mari Holopainen puolestaan kuvaa juttulinkin saatetekstissä, että ”Wahlroos on saanut ajatuksilleen ja agendalleen paljon palstatilaa”.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly Salonius-Pasternak on kaikkein suorasanaisin.

”Olisiko tässä syy totaalisesti ignoroida kyseinen henkilö, ei haastatteluja, ei palkintoja, ei kutsuja linnanjuhliin, ei mitään. Jos lahjoittaa omaisuutensa hyväntekeväisyyteen (kuten esim Gates) niin sitten pois ’häpeäpaalusta’.”

YLE KERTOO, että selvityksessä on uutta tietoa myös hissiyhtiö Koneen perijäsukuun kuuluvan Ilkka Herlinin sijoitustoiminnasta.

– Ystävällisesti ilmoitan, että Access S.A. on rahasto joka sijoittaa pääasiallisesti Kaakkois-Aasian ja Tyynenmeren alueelle ja sitä markkinoidaan kansainvälisille ammattisijoittajille. Omistamani sijoitusyhtiö on rahaston siemensijoittaja.

– Luxemburgin kehittynyt ja vakiintunut sijoitusrahastojärjestelmä tukee rahaston liiketoimintaa erityisesti EU:n alueella, Herlin kirjoitti sähköpostiviestissään Ylelle.