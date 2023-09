Olli Rehn on jäänyt virkavapaalle Suomen Pankista

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnille on myönnetty virkavapaa, Suomen Pankki tiedottaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Rehn on hakenut pankkivaltuustolta virkavapaata siitä alkaen, kun hänet asetetaan ehdokkaaksi Suomen tasavallan presidentinvaaliin vuonna 2024. Tiedotteen mukaan pankkivaltuusto on myöntänyt hänelle virkavapaata hakemuksen mukaisesti. Virkavapaus on alkanut lauantaina 23. syyskuuta ja se kestää tammikuun 2024 loppuun asti.

Olli Rehn nimitettiin viikonloppuna keskustan presidenttiehdokkaaksi. Rehn on myös kannattajayhdistyksen ehdokas presidentinvaaleissa.

Rehnin virkavapaan ajan Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan tehtävää hoitaa johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Rehn on nimittänyt johtokunnan jäsen Tuomas Välimäen sijaisekseen Euroopan keskuspankin neuvoston jäseneksi.

Tiedotteessa kerrotaan, että pankkivaltuuston päättämän johtokunnan jäsenten sijaisuusjärjestelyn mukaisesti Suomen Pankin vs. johtokunnan jäsenenä toimii johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen.