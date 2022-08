Olympiakomitea haluaa jatkoa maksuttoman harrastuksen takaavalle mallille – ”Tässä voittavat lapset, heidän perheensä ja koko yhteiskunta”

Suomen Olympiakomitea haluaa seuraavaan hallitusohjelmaan vahvat kirjaukset liikkeen, liikunnan ja urheilun edistämisestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yksi Olympiakomitean tänään julkaisemista liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteista on lisätä liikuntaa lasten ja nuorten koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lanseeraaman Harrastamisen Suomen mallin kehittäminen mahdollistaisi kaikille lapsille ja nuorille mielekkään ja maksuttoman harrastustoiminnan heti koulupäivän perään.

- Tämä on erinomaisen hyvä malli. Tässä on vain voittajia, sillä tässä voittavat lapset, heidän perheensä ja sitä kautta koko yhteiskunta, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi tänään eduskuntavaalitavoitteiden julkaisutilaisuudessa.

Harrastamisen Suomen mallin kehittämisen lisäksi Olympiakomitean eduskuntavaalitavoitteena on lisätä lasten ja nuorten koulupäiviin tunti lisää liikuntaa.

Harrastamisen Suomen malli on tavoittanut jo yli kaksi kolmasosaa kunnista.

NYT KÄYNNISSÄ oleva Harrastamisen Suomen mallin ensimmäinen vaihe on jatkoa kevään 2021 pilotille. Olympiakomitean mukaan malli on jo nyt tavoittanut Suomen kunnista yli kaksi kolmasosaa. Liikunnan lisäksi tarjolla on muun muassa kulttuuria ja taidetta.

Malli on tarkoitus vakiinnuttaa ja kirjata nuorisolakiin kuluvan vuoden aikana. Olympiakomitean mukaan seuraavalla hallituskaudella olisi syytä kehittää mallista entistä vaikuttavampi, liikuttavampi ja kattavammin lasten erilaisia tarpeita sekä toiveita palveleva.

Se tarkoittaisi, että kaikkia kuntia velvoitettaisiin tavoittamaan koko ikäluokka ja kasvattamaan toiminnan rahoitusta samassa suhteessa.

- Harrastamisen Suomen mallissa on vielä paljon kehittämistä, jotta se saadaan joka kuntaan ja jotta rahoitus saadaan kuntoon, julkistamistilaisuudessa puhunut kansanedustaja Pasi Kivisaari (kesk.) kertoi.

OLYMPIAKOMITEAN mukaan tulisi kehittää yhdenvertaisia ja mahdollistavia polkuja liikuntaharrastamiseen, seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin. Samalla luotaisiin vaihtoehtoja myös tavoitteellisempaan harrastamiseen.

Harrastamisen Suomen mallin puitteissa halutaan edistää myös niin kutsuttua etsivää liikuntatyötä, jolla torjutaan nuorten syrjäytymistä ja houkutellaan harrastusten ulkopuolella olevia nuoria liikunnan ja yhteisöllisen seuratoiminnan pariin.

- Liikkumattomuus on suurimpia ja kavalampia haasteita, joita meillä tässä yhteiskunnassa on, Vapaavuori sanoi.

Tavoitteena on myös selvittää ja pilotoida mallin laajentamista toisen ja korkea-asteen opiskelijoihin.

Liikunnan ja urheilun kentällä on krooninen ohjaajapula.

OHJAAJARESURSSIT ja tilojen saatavuus ovat yksi uudistusta rajoittava tekijä.

- Mistä tulevat koulutetut ohjaajat? Liikunnan ja urheilun kentällä on krooninen ohjaajapula. Tässä tullaan varmasti törmäämään myös tilakysymyksiin. Missä järjestetään? kysyi liikunnan yhteiskuntatieteiden yliopistonlehtori Outi Aarresola Jyväskylän yliopistosta.

Ratkaisuksi Olympiakomitea esittää seurojen ja muiden paikallisten liikuntatoimijoiden roolin edistämistä harrastamisen mallin palveluntuottajina. Myös rahoitusta esitetään kasvatettavaksi ja mallin avustuskautta pidennettäväksi vuodesta kolmeen vuoteen.

- Esitämme, että valtiovalta voisi omalta osaltaan tulla vastaan ja luoda parempia edellytyksiä sitä kautta, että myös liikuntaan ja urheiluun annettavat lahjoitukset säädettäisiin verovähennyskelpoisiksi samalla lailla kuin tieteen puolella. Se olisi valtion puolelta pieni vastaantulo, jolla voisi olla suuri merkitys liikunnan kansalaistoiminnan kannalta, Vapaavuori kertoi.

- Elämme ajassa, jossa paineet vapaaehtoistoiminnan ammattimaistumisesta lisääntyvät. Tämä ei ole yksinkertaisesti mahdollista ilman riittäviä resursseja, Vapaavuori lisäsi.

Kansanedustaja Pasi Kivisaari oli samaa mieltä. Hänen mukaansa urheiluseuroihin pitäisi vapaaehtoisten lisäksi saada enemmän myös ihmisiä, jotka saavat työstään palkan. Näin myös valmentamisen tasoa voitaisiin nostaa.

”Tarpeettoman usein käy niin, että tämä näkökulma vaimenee”

JULKISTAMISTILAISUUDESSA kansanedustaja Jussi Saramo (vas.) korosti, että on kuntien vastuulla varmistaa joko itsenäisesti tai yhteistyössä urheiluseurojen kanssa, että lapsille on tarjolla matalan kynnyksen harrastustoimintaa.

- Eduskunnassa meidän vastuumme on ohjata kuntia tässä, Saramo sanoi.

Olympiakomitean muita eduskuntavaalitavoitteita ovat liikunnan ja urheilun rahoituksen vahvistaminen, arkiliikunnan hyvien edellytysten varmistaminen, liikunnan kansalaistoiminnan tukeminen sekä huippu-urheilun edistäminen. Vaalitavoitteiden valmisteluun on osallistunut muun muassa Olympiakomitean jäsenjärjestöjä, Liikkujan Polku -verkoston toimijoita, urheilijavaliokunnan jäseniä, urheiluakatemioita ja liikunnan aluejärjestöjä.

Kivisaari muistutti, kuinka tärkeää hallitusohjelmia laadittaessa on sisällyttää liikuntaan kohdistuvia tavoitteita.

- On olennaista, miten liikunta näyttäytyy ja miten se on mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tarpeettoman usein käy niin, että tämä näkökulma vaimenee, Kivisaari sanoi.

STT – Anniina Korpela

Uutista täydennetty.