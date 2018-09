Oma kuva: Ville Rautiainen ”kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet elämässä”

Ville Rautiainen on 26 vuotias, kotoisin “Keski-Suomen helmestä Saarijärveltä”, kuten Rautiainen itse kuvailee omaa kotikuntaansa.

Tällä hetkellä Rautiainen viimeistelee graduaan, jonka aiheena on johtajuus kunta-alalla. Sen jälkeen viestinnän ja vuorovaikutuksen opinnot ovat valmiina, ainakin maisteriksi asti.

Rautiaiselle ei ole (suku)juuria puolueessa, vaan hän on päätynyt SDP:n jäseneksi sen arvojen houkuttelemana.

– Myönnettävä on, että näin jälkikäteen aika moni tuttu ja perheystävä on kyllä ollut jollakin tavalla ainakin vasemmalle kallellaan ja kyllä monelta on jäsenkirjakin löytynyt, Rautiainen kertoo ja jatkaa -Ehkäpä se henkinen yhteys on vaikuttanut puoluevalintaani ja tietoisuuteeni. Joka tapauksessa on mahtavaa kuulua porukkaan, joka pitää niiden puolia, jotka eivät siihen aina itse pysty. On kiva olla hyvien puolella.

Politiikkaa ja vaikuttamista

Tällä hetkellä Rautiainen toimii SDP:n Keski-Suomen piirin toisena varapuheenjohtajana. Kuntapäättäjänä hän on Saarijärven teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu sekä kaupunginhallituksen varajäsenen.

Kun kysytään, mitä asioita hän päättäjänä pitää tärkeimpinä, Rautiainen vastaa:- Se, että asiat ovat paremmin kauden jälkeen kuin sen alussa. Parempaan, siihen yhteiseen hyvään, tässä hommassa pitäisi aina pyrkiä.

Kaikkein eniten hän innostuu sosiaalisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden parissa toimiessaan. – Minusta kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet elämässä. Jos voi vaikuttaa, on se tehtävä mahdollisimman oikeudenmukaisesti, Rautiainen toteaa.

Harrastukset tuovat hyvän vastapainon politiikalle ja opiskeluille

Rautiaisen vapaa-aika menee Emmerdalen, Paula Koivuniemen, vanhan rock’n’rollin, coyntryn ja elokuvien parissa. Kirjallisuudesta hän harrastaa runoja silloin tällöin ja on kovasti kiinnostunut historiasta. Myös muutamien chililajikkeiden kasvatus ja puutarhanhoito ovat mielipuuhia.

Kun Rautiaiselta kysyy onko hänellä vielä muita terveisiä haastattelun päätteeksi hän naurahtaa ja toteaa: – Olen kävellyt noin kymmenessä vuodessa lahjaksi saamani SDP-reinoni loppuun, vaikka olen ollut hyvin tarkka niiden käytöstä vain sisätiloissa. Etsin uusia vastaavia tilalle.