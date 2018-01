Omakuva: Anu Huhtinen – ”Vapaaehtoistyöstä sisältöä elämään”

Sari Ala-Heikkilälle viime kevään kuntavaalit olivat ehdokkaana ensimmäiset. Ehdokkuutta hän oli jo itsekin miettinyt, ja kun kiinnostusta kysyttiin, oli helppo vastata myöntävästi. Organisoija-luonne näki kuntapolitiikan suurena haasteena.

– Mikään ei muutu tai kehity ellei joku yritä. Päätin siis laittaa itseni ja persoonani likoon. En ole ennen ollut mukana poliittisella kentällä ja näen sen toisaalta minulle etuna. Saan tulla täysin avoimin mielin uusien asioiden äärelle. Jokainen meistä on joskus jossain ensimmäistä kertaa, Ala-Heikkilä toteaa.

Miksi sitten juuri SDP? Miksipä ei, sillä ovathan SDP:n arvot – vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus – Ala-Heikkilälle tärkeitä.

– Mielestäni SDP on ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä. Tässä puolueessa ei ole unohdettu ihmistä kaiken keskellä. Toisista välittäminen heijastuu kaikessa toiminnassa. Inhimillisyys on pidettävä mukana myös politiikassa, hän sanoo.



Hyvinvointi sydämen asiana

Vaasan keskussairaalassa päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna toimiva lähihoitaja, 49-vuotias Sari Ala-Heikkilä nousi heti ensikertalaisena Vaasan kaupunginvaltuustoon. Hän on avoliitossa elävä kahden lapsen äiti ja hän opiskelee työn ohella työ- ja organisaatiopsykologiaa Vaasan yliopistolla.

– Olen erittäin kiinnostunut ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja se onkin minulle sydämen asia. Perhe, ystävät ja arjen pikku asiat ovat minulle tärkeitä. Onni tulee eläen, ei etsimällä, hän sanoo.

Kaupunginvaltuutetun ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenen työtä tukee oma positiivinen, energinen ja voimakastahtoinen luonne.

– Tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Pursuan ideoita ja uskallan tarttua vaikeisiinkin asioihin. Elämän realiteetit ja arvot ovat omien traagisten elämänkokemusten myötä mielestäni kohdillaan, Ala-Heikkilä toteaa.



Herkät ja vaikeat aiheet rohkeasti esiin

Sari Ala-Heikkilä haluaa puhua niiden puolesta, jotka eivät saa omaa ääntään kuuluviin. Herkkä ja vaikea aihe on muun muassa vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen. Se aiheuttaa todellista pahoinvointia perheissä.

– Kunnissa on oltava rohkeutta kiinnittää huomio myös tällaisiin arkoihin asioihin. On etsittävä ratkaisuja, miten voimme auttaa muun muassa päiväkodeissa ja kouluissa henkilökuntaa tunnistamaan ja käsittelemään näitä asioita, sekä ymmärtämään, miten tämä näkyy perheiden hyvinvoinnissa, hän muistuttaa.

Tuore kaupunginvaltuutettu puhuu mielellään peruspalvelujen puolesta. Ne tulee olla kaikkien kuntalaisten tavoitettavissa.

– Haluan vahvasti kiinnittää huomion ennaltaehkäiseviin palveluihin ja saada muutkin päättäjät ymmärtämään niiden vaikutukset pidemmällä aikajaksolla, Ala-Heikkilä toteaa.



Vaasassa ennaltaehkäisyä liikunnasta

SDP oli Vaasassa viime kevään kuntavaaleissa RKP:n jälkeen selvä kakkonen. SDP:n valtuustoryhmän kolmestatoista valtuutetusta Sari Ala-Heikkilä on ainut uusi valtuutettu.

– Toivon saavani tilaisuuden kehittyä. Päättäjille pitäisi suoda riittävästi aikaa perehtyä asioihin. Jo valmistelussa tulisi ottaa laaja-alaisemmin eri näkökulmat huomioon. Avoin ja rehellinen viestintä johtaa parhaaseen lopputulokseen, hän toteaa.

Ala-Heikkilän mukaan Vaasassa on peruspalvelujen ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseen liittyvien asioiden lisäksi suuria haasteita muun muassa urheilurakentamisessa, rakennusten kunnon parantamisessa ja sisäilmaongelmien ratkaisemisessa.

– Pitää rohkeasti kysyä, investoimmeko oikeisiin asioihin ja oikealla hetkellä, hän sanoo.

Vaasa on Ala-Heikkilän mielestä kulttuurisesti rikas kaupunki, jossa on paljon erilaisia tapahtumia eri ikäisille. Asukasmäärään nähden Vaasassa on hänen mielestään runsaasti liikuntamahdollisuuksia. On myös useita seuroja, jotka mahdollistavat terveysliikunnan.

– Juuri liikuntamahdollisuudet on se tärkeä osa ennaltaehkäisevää työtä, jolla on kuntalaisten kannalta merkitystä, hän sanoo.

– Koen myös, että Vaasa kaupunkina kuuntelee kuntalaisia ja päätöksenteossa on positiivinen ja me-henkinen ote, Sari Ala-Heikkilä summaa.

Omakuva-juttusarjassa esitellään erilaisia toimijoita alueelta. Juttusarjan alkuun esittelyssä uusia valtuutettuja.

