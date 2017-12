Omakuva: Josefina Nissilä kasvoi palokuntanuoresta päättäjäksi – ”Sammutammeko tulevaisuudessa enemmän tulipaloja, kun ennaltaehkäisy on unohtunut?”

Viime kevään kuntavaaleissa Rautjärvellä sosialidemokraatit nousivat vaalipiirin parhaaseen tulokseen 42,8 prosentin kannatuksella. Yksi valtuutetuksi valituista on Lappeenrannasta kotoisin oleva, nykyinen simpeleläinen Josefina Nissilä. Kun nyt ensi kertaa ehdolla ollutta Nissilää pyydettiin SDP:n ehdokkaaksi, teki hän ennen suostumistaan selvitystyötä eri puolueiden arvoista ja tavoitteista.

– Koen SDP:n olevan puolue, jonka toiminta vastaa omaa arvomaailmaani. Minulle on tärkeää, että puolue pitää heikompiosaisten puolia sekä kohtelee ihmisiä tasapuolisesti heidän taustoistaan riippumatta, Nissilä kertoo.

Nissilän mielestä olisi tärkeää muistaa, keitä varten kuntapolitiikkaa tehdään. Hän pitää tärkeänä, että ihmiset voivat luottaa kunnan huolehtivan tehtävistään – olipa kyse sitten pienemmistä asioista, kuten teiden aurauksesta ja toimivista katuvaloista tai suurista kokonaisuuksista, kuten laadukkaista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Nissilän mukaan Rautjärvellä keskeinen haaste on, että kuntalaiset uhkaavat unohtua säästöjen takia. Hän sanoo ymmärtävänsä säästöjen merkityksen, mutta hän myös pohtii, millaisia seurauksia säästöillä on.

– Mikäli emme panosta kuntalaisten hyvinvointiin, haluaako kukaan enää asua kunnassa? Sammutammeko tulevaisuudessa enemmän tulipaloja, kun ennaltaehkäisy on unohtunut? Näitä tulee pohtia tarkoin tulevan vuoden aikana, Nissilä linjaa.



Palokunnasta työ ja harrastus

27-vuotias Nissilä on koulutukseltaan ensihoitoon suuntautunut lähihoitaja, ja hän on työskennellyt useita vuosia ensihoitoyksikössä ennen nykyistä tehtäväänsä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella turvallisuuskouluttajana ja sivutoimisena ryhmänjohtajana. Nissilä on myös suorittanut naisten vapaaehtoisen asepalveluksen, jossa hän suuntautui lääkintäaliupseerin tehtäviin. Tällä hetkellä haaveissa on jäädä opintovapaalle ja saada suoritettua loppuun kaksi ammattikorkeakoulututkintoa (Insinööri AMK Palopäällystön koulutusohjelma sekä Ensihoitaja AMK) vuoden 2018 aikana.

– Ensihoitajan, palopäällystön ja lääkintäkersantin koulutus ovat antaneet hyvän pohjan työuralleni, mutta myös antaneet näkemystä siitä, miten mahtava koulutusjärjestelmä meillä Suomessa on ja miten monipuolisia mahdollisuuksia se tarjoaa, Nissilä hehkuttaa.

Palokuntatoiminta tuli Nissilän elämään jo 11-vuotiaana, kun hän aloitti uransa palokuntanuorena. Palokuntaharrastus kulki Nissilän mukana läpi peruskoulun, ja jo yläkoulussa ammatinvalinta kirkastui – hänestä tulisi palomestari. Vaikka rakkaasta harrastuksesta on tullut leipätyö, on palokuntatoiminta edelleen myös Nissilän tärkein harrastus.

– Olen ylpeästi mukana Simpeleen VPK:n toiminnassa, jossa etenkin palokuntanuorten toimintaa on mukava seurata ja kehittää. Minulle on tärkeää päästä kehittämään myös omaa osaamistani ja tietämystäni sekä toimia luotettavasti ja rehellisesti yhteisen hyödyn eteen niin ammatillisesti, harrastuksieni parissa kuin luottamustoimessani, Nissilä kertoo.

Kovakuorinen, sisältä herkkä päättäjä

Nissilä toivoo kuntapäättäjänä toimivansa rohkeasti ja päättäväisesti heikommassa asemassa olevien asioita ajaen. Vaikka työminä on opettanut siihen, että tunteet näytetään vasta kun haalarit laitetaan naulaan, on Nissilälle tärkeää näyttää politiikassa myös herkempi ja empaattinen puolensa.

Asiat eivät koskaan muutu, jos kukaan ei uskalla lähteä niitä muuttamaan

– Tahdon kohdella kaikkia ihmisiä tasapuolisesti, ja haluan olla mukana varmistamassa, että myös kunta kohtelee kaikkia asukkaitaan tasapuolisesti. Uutena valtuutettuna ja nuoremman ikäpolven edustajana katson asioita varmasti hieman eri kantilta kuin vanhat konkarit, ja tämä varmasti vaikuttaa rooliini kuntapoliitikkona, Nissilä pohtii.

Tärkeintä Nissilälle on toimia ihan tavallisen kuntalaisen puolesta tavallisissa asioissa, pienessä kunnassa perusasioiden tulee olla kunnossa – ei tarvita suuria juhlallisuuksia tai hankkeita. Nissilän mukaan kuntapolitiikkaan kaivataan kuitenkin myös uusia näkökulmia ja rohkeutta, jotta totuttujakin malleja voidaan kyseenalaistaa ja tarkastella kriittisesti.

– Asiat eivät koskaan muutu, jos kukaan ei uskalla lähteä niitä muuttamaan, Nissilä toteaa.