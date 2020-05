Omakuva – Kari Kivinummi: ”Elämäni kovimmat koulut kävin metsurien luottamusmiehenä”

Yli 40 vuotta metsurina työskennellyt Kari Kivinummi löytää työhistoriastaan samaistumispintaa tähän päivään. Hän oli mukana luottamusmiehenä kaksissa suurissa yt-neuvotteluissa parikymmentä vuotta sitten, joissa sanottiin irti huomattava määrä metsureita Pohjanmaalla.

– Se oli elämäni kovin koulu silloin. Pystyn hyvin samaistumaan tähän päivään, jossa monen ihmisen tulevaisuus ja työpaikka ovat vaakalaudalla, 60-vuotias Kivinummi kertoo.

Ähtäriläinen Kari Kivinummi lähti mukaan ay-politiikkaan jo 70-luvun lopussa. Ammattiosaston puheenjohtajuuden lisäksi hän toimi pitkään Puuliiton Keski-Suomen piirijärjestön puheenjohtajana ja vaikutti myös yhden kauden Puuliiton valtuustossa. Puuliiton työttömyyskassan hallituksessa hän toimi lähes kymmenen vuotta.

– Ay-aktiivi olen edelleen, vain liitto on vaihtunut liittofuusion myötä Teollisuusliitoksi. Työpaikoilla tarvitaan edelleen osaavia luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja, joihin työntekijät voivat turvautua. Koulutetut luottamusmiehet ovat myös työnantajan etu, hän toteaa.

Kuntapolitiikan vuoro tuli 90-luvulla. Omalla kylällä asuva demarivaikuttaja houkutteli Kivinummen kuntavaaliehdokkaaksi ja työ kuntapäättäjänä jatkuu edelleen, tällä hetkellä Ähtärin kaupunginhallituksen jäsenenä.

– SDP oli minulle tuolloin ja on edelleen itsestään selvä, koska olen kasvanut työläisperheessä. Demareiden arvomaailma osuu täysin yksiin omien ajatusten kanssa, Ähtärin demareiden puheenjohtajana toimiva Kivinummi kertoo.

Kuntapolitiikassa Kari Kivinummelle tärkeimpiä asioita ovat aina olleet lapset ja nuoret. Omassa kotikunnassaan Ähtärissä suurimmat haasteet liittyvät hänen mukaansa asukaskatoon, vanhusväestön kasvuun sekä koulujen sisäilmaongelmiin.

– Lapset ja nuoret ovat tärkeimpiä, sillä ilman heitä ei ole tulevaisuuden tekijöitä. Suurin huoli Ähtärissä onkin tällä hetkellä juuri lasten ja nuorten kouluolosuhteet. Koulujen sisäilmaongelmat puhuttavat kokouksesta toiseen ja ratkaisujen aika on nyt, Kivinummi painottaa.

Ähtäristä löytyy hänen mukaansa myös paljon hyvää. Pienenä kuntana Ähtärissä on palvelut hyvällä mallilla, työpaikkoja löytyy muun muassa teollisuudesta ja Ähtärin kaunis luonto tarjoaa Kivinummen mukaan monenlaista tekemistä.

Koulutuskysymykset ovat Kivinummelle merkityksellisiä myös maakuntatason vaikuttamisessa. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenenä hän on saanut olla mukana päättämässä Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksesta.

– Ajankohtaisinta tällä hetkellä on Seinäjoella kolmen kampuksen rakennushankkeet. Ähtäriin taas ollaan suunnittelemassa lukion ja Sedun kesken yhteistä toisen asteen kampusta Tuomarniemelle. Tärkeitä hankkeita kaikki, Kivinummi kertoo.

Lastenlapset elämän suola

Kari Kivinummi rentoutuu luonnossa vaeltaessaan. Metsästys ja kalastus, lintujen bongailu ja mökkeily tarjoavat hyvän vastapainon muuten kiireiseen arkeen. Oma perhe – vaimo ja kolme aikuista lasta perheineen ovat tärkeä tuki.

– Monet asiat ovat tärkeitä, mutta kyllähän lastenlapset ovat elämäni suola, kahdeksan lapsenlapsen vaari kertoo.

Elämänsä tärkeimmiksi esikuviksi Kari Kivinummi nostaa omat vanhempansa, erityisesti isän, joka teki myös pitkän työuran metsurina. Politiikan puolelta esikuva löytyy naapurimaakunnasta Keski-Suomesta.

– Lauri Ihalainen (sd.) on noussut pieneltä kylältä valtakunnan huipulle. Arvostan hänen rauhallisuuttaan sekä neuvottelijan taitojaan, Kivinummi sanoo.

Pohjanmaan sosialidemokraattien varapuheenjohtajana Kari Kivinummi on ottanut alusta asti hyvin aktiivisen roolin. Hän on näkyvästi mukana kaikessa piirin toiminnassa ja on myös puolueosastojen käytettävissä, jos kutsu käy.

– On todella mielenkiintoista olla päättämässä asioista erilaisten, ympäri laajaa vaalipiiriä tulevien ihmisten kanssa. Olen itse luonteeltani hyvin sosiaalinen ja tykkään jutella ja niin sanotusti parantaa maailmaa ihmisten kanssa. Piirin työssä parasta on ollut päästä tutustumaan erilaisiin ihmisiin niin täällä Pohjanmaalla kuin valtakunnallisestikin, Kivinummi kertoo.

Kivinummi kannustaa ihmisiä mukaan tähän loistavaan joukkoon, sekä jäseneksi että kuntavaaliehdokkaaksi.

– Tämä ”harrastus” on palkitsevaa, kun tiedät onnistuneesi vaikuttamaan omaa kuntaa koskeviin päätöksiin, hän toteaa.

Omakuva-juttusarjassa esitellään aktiivisia demaritoimijoita Pohjanmaalta.