Omakuva: Kirsi Panula – ”Joku meidän asioista päättää, miksi en minäkin?”

Arkielämän sankariksi itseään kuvaileva SDP:n varavaltuutettu, media-alan myyntipäällikkö ja kolmen pojan äiti Kirsi Panula Kokkolasta on aina halunnut vaikuttaa asioihin. Myös uudet asiat, niiden taustat ja uudet ihmiset kiinnostaa. Hän on mukana tällä hetkellä kymmenen eri järjestön toiminnassa. Lasten kautta yhteys vanhempainyhdistyksiin sekä harrastusten myötä eri seuroihin on ollut vuosien varrella luontevaa.

– Kaikki asiat kytkeytyvät tavalla tai toisella toisiinsa. Liika tieto ei haittaa, mutta jos sitä on liian vähän, eikä ole kiinnostusta ympärillä oleviin asioihin siitä voi olla haittaa. Joku meidän asioista päättää kuitenkin, miksi en minäkin, hän naurahtaa.

44-vuotias Panula on ollut mukana pitkään ay-liikkeessä ammattiliitto Pron aktiivina ja hän huomasi, että politiikkaan ja ylipäätään päätöksentekoon niin valtakunnan kuin paikallisellakin tasolla liittyvät asiat tulivat vastaan kaikkialla.

– Se osaltaan kannusti mukaan myös kuntapolitiikkaan. Halusin mukaan päättämään, ensimmäistä kertaa viime kuntavaaleissa ehdolla ollut Panula kertoo.

Aktiivisen arjen vastapainona Panulalle tärkeitä ovat ulkoilu, retkeily ja mökkeily. Omassa elämässä kaikkien tärkeintä on kuitenkin aina terveys, rakkaus, lapset ja työ.

Nuorille koulutusta ja vanhuksille turvaa

Panulan mielestä perheiden jaksaminen ja toimeentulo ovat suoraan yhteydessä siihen, että lapsista kasvaa terveitä ja tasapainoisia nuoria, jotka ottavat aikuistuttuaan vastuun itsestään ja lähimmistään sekä tekevät työtä ahkerasti.

– Myös omien teinien ja opiskelijoiden tulevaisuus kiinnostaa. On tärkeää, että he saavat laadukasta koulutusta ja opiskelijoiden ei tarvitsisi elää köyhyydessä ja opiskella velkarahalla, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän valtuuston varapuheenjohtajana toimiva Panula toteaa.

Häntä pohdituttaa myös vanhusten asema. Heille on hänen mielestään turvattava kaikissa oloissa riittävä eläke ja hoiva.

– Nyt kaikki tehdyt leikkaukset kurittavat juuri näitä tahoja, hän sanoo.

Panulaa huolettaa, etteivät päättäjät päätöksiä tehdessään kykene näkemään niiden oikeita vaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen elämään.

– Liian moni päättäjä on etääntynyt ihmisten arjesta ja myös tulotasosta. Tunteettomasti otetaan niiltäkin, joilta ei voisi enää ottaa. Jokainen voisi elää peruspäivärahalla kuukauden verran ja kokeilla miten sillä nyky-Suomessa tulee toimeen, hän ehdottaa.

Avointa ja rehellistä politiikkaa maalaisjärjellä

Kirsi Panulalle puoluevalinta aikoinaan oli luonnollinen ja ainut vaihtoehto. SDP on hänen omia arvojaan lähellä ja hänen mielestään puolue tekee avointa ja rehellistä politiikkaa maalaisjärjellä.

– On tärkeää, että puolustetaan pieni- ja keskituloisia perheitä ja ollaan sen jokapäiväisen arjen jaksamisen puolesta toimijoita, hän sanoo.

Panulan mukaan SDP tarvitsee enemmän uusia ja innokkaita ihmisiä mukaan toimintaan. Hän uskoo, että yhdessä ihmisten pariin jalkautuminen tuottanee parhaiten tulosta.

– Itse yllätyin positiivisesti, kuinka helppo oli tulla mukaan ja tehdä asioita yhdessä alusta alkaen, hän kertoo.

Kokkola on lasten kaupunki

Kokkola on hyvä kotikaupunki, mutta myös kehittämiselle on sijaa. Panulan mielestä nuoret tarvitsevat enemmän edullisia asuntoja, terveitä kouluja tarvitaan lisää ja koulutuksesta säästäminen on saatava loppumaan. Myös hyvästä vanhustenhuollosta on pidettävä kiinni.

Kokkolaa Kirsi Panula pitää erityisesti lasten kaupunkina. Hänen mielestään hyvästä esimerkistä käy tuore kokeilu lasten päivystys 24/7, joka antaa nopean avun. Myös opiskelumahdollisuudet ovat Kokkolassa mainiot.

– Omatkin lapseni jäivät Kokkolaan opiskelemaan, kun löytyi sopiva koulutuspaikka läheltä kotia, hän iloitsee.

Omakuva-juttusarjassa esitellään erilaisia toimijoita alueelta.

