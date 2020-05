Omakuva – Sini Karjalainen: ”Olen allerginen epäoikeudenmukaisuudelle”

JHL:n Pohjanmaan aluetoimistolla järjestäjänä työskentelevä sosionomiksi kouluttautunut Sini Karjalainen lähti mukaan politiikkaan ystävän patistamana. Ystävä näki Karjalaisen kyvyn ajatella ja palon vaikuttaa.

Johanna Autio Demokraatti / Pohjanmaa

– Ennen liittymistä demareihin äänestin aina vihreitä, ja profiilini onkin ”vihervasemmistolainen”. Eläinten oikeudet, ihmisoikeudet ja ympäristökysymykset sekä globaali oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä asioita elämässäni, 35-vuotias Karjalainen kertoo.

Kuntapolitiikkaan lähteneet ystävät ja tuttavat vetivät Karjalaisenkin mukaan, alussa ennen kaikkea oppimaan kunnallisesta toiminnasta ja vaikuttamisesta. Nyt Mustasaaressa varavaltuutettuna toimivalle Karjalaiselle halu vaikuttaa asioihin on ollut se keskeisin juttu.

– Kyky ja kokemus ovat seuranneet perässä ja perässä laahaavat edelleen. Onneksi onnellisuusfilosofi Frank Martela on todennut, että ”palkkaa innostuksen perusteella” ja tämän avulla olen rohkaistunut paikkoja hakemaan ja kauas epämukavuusalueelle menemään, hän paljastaa hymyillen.

Sini Karjalainen on erityisen allerginen epäoikeudenmukaisuudelle ja sellaisen havaitseminen saa hänet aina toimimaan.

– Haluan tehdä maailmasta mahdollisimman oikeudenmukaisen ja saada ihmisille jakamattomat ihmisoikeudet. Pidän myös mahdollisuuksien tasa-arvoa erittäin merkittävänä, maailmanparantajaksikin tunnustautuva Karjalainen sanoo.

Ympäristökysymykset ovat hänelle tärkeitä siksi, että ihmisillä ei ole oikeutta tuhota elämää sykkivää planeettaa.

– On itsekästä tuhota tätä niin, että erityisesti jälkipolviltamme vietäisiin kyky elinkelpoiseen maapalloon, Karjalainen painottaa.

Luonnosta ja erityisesti veneilystä nauttivalle Sini Karjalaiselle kotikaupunki Mustasaaren paras puoli on sen Unescon maailmanperintökohteeksi päässyt ainutlaatuinen saaristo. Mustasaaren kuntapolitiikasta sen sijaan löytyy haasteita ja yksi sellainen on RKP:n tämän hetkinen yksinvaltius.

– Tämä haaste selätetään hyvällä jäsen- ja ehdokashankinnalla ja pitkäjänteisellä työllä, johon harmillisesti olen itse ehtinyt ja voinut laittaa aivan liian vähän resursseja, Karjalainen harmittelee.

Politiikassa aidot ja aatteelliset ihmiset tärkeitä

Sini Karjalaisen elämän tärkein tavoite on ollut tulla äidiksi ja hän on siinä onnellisessa asemassa, että on saanut tämän kokea ja elää parhaillaan lapsiperhearkea.

– Koti on siellä missä sydän on ja kodin kanssani tekevät puoliso ja lapsukaiset, vapaa-ajallaan lukemisesta ja liikunnasta nauttiva Karjalainen kertoo.

Poliitikkoroolin takaa Karjalainen löytää itsestään terävän hauskuuttelijan, jolla on loputon halu oppia elämän ihmeellisyydestä sekä tarve olla välillä myös omassa rauhassa.

– Olen ihminen, jonka reaktio kaikkeen on joko ahdistus tai vitsi, ja jolla on loputon syyllisyys äitinä olemisen haasteista. Tämä ei ole aina helppoa. Mutta ihmisiähän me olemme, myös poliitikot. Inhimillisiä eikä aina täydellisiä, hän toteaa.

Politiikassa Karjalainen arvostaa ihmisiä, jotka kohtelevat muita hyvin riippumatta heidän asemastaan ja ovat aidosti kiinnostuneita muista. Aidot ja aatteelliset ihmiset saavat Karjalaisen arvostuksen.

– Tällä hetkellä politiikassa arvostan ja nostan hattua pääministeri Sanna Marinille (sd.). Olen tuntenut Sannan yli vuosikymmenen, nähnyt kehityksen ja ihaillut sitä päättäväisyyttä ja tinkimätöntä arvojen mukaista toimintaa, millä hän politiikassa toimii ja elämäänsä elää, Karjalainen sanoo.

Piirissä annetaan tilaa nuorille

Sini Karjalainen on toiminut piirihallituksen jäsenenä nuoresta iästään huolimatta jo useampaan otteeseen. Työskentely on hänen mielestään jouhevaa ja sujuvaa sekä asioihin painottuvaa – rentoa ilmapiiriä ja hyviä kohtaamisia unohtamatta.

– Piirissä on ollut hyvä kasvaa ja tätä osaa arvostaa erityisesti kun vertaa muihin piireihin. Täällä annetaan tilaa nuorille ja uusille sekä tuetaan heidän kasvuaan ja demarivaikuttamisen polkuaan, Karjalainen kiittää.

Oman positiivisen kokemuksen kannustamana Sini Karjalainen kutsuu uusia ihmisiä mukaan puolueeseen ja myös ehdokkaaksi kuntavaaleihin.

– Lämpimästi tervetuloa vaikuttamaan. Otamme jokaisen halauksin vastaan, tyhmiä kysymyksiä ei olekaan ja meidän joukkueessa voi kehittyä ja vaikuttaa niin paljon kuin sielu sietää. Näitä kokemuksia ja ihmissuhteita ei saa mistään muualta, Karjalainen kannustaa.

Omakuva-juttusarjassa esitellään aktiivisia demaritoimijoita Pohjanmaalta.