Omakuva: Sirkka Penttilä – ”Politiikka on minulle ihmisten arjen asioihin vaikuttamista ja hoitamista”

Eläkkeellä oleva, 67-vuotias terveydenhuollon ammattilainen Sirkka Penttilä Seinäjoelta sai isän perintönä innostuksen erilaisiin järjestötehtäviin.

Johanna Autio Demokraatti / Pohjanmaa

─ Isän jälkiä seuraten toimin koko työurani ammatillisten järjestöjen luottamustehtävissä, viimeiset vuodet tehyläisenä pääluottamusmiehenä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Penttilä kertoo.

Hänelle työelämän vahvoja periaatteita on aina ollut tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä ammatillisen osaamisen arvostaminen.

Pääluottamusmiehenä Sirkka Penttilän periaatteena oli toimia yhteistyön rakentajana työnantajan ja työntekijöiden välillä niin, että molemmat osapuolet olivat tyytyväisiä.

─ Niinpä politiikkakin on minulle ihmisten arjen asioihin vaikuttamista ja hoitamista, hän sanoo.

Järjestötehtävissä toimimisen ohella isänperintöön kuuluu myös sosialidemokratia ja arvostus vahvoihin demaripoliitikkoihin noilta ajoilta Kalevi Sorsasta Mauno Koivistoon.

─ Omana esikuvana olen aina pitänyt presidentti Tarja Halosta. Hänen arvomaailmansa on aina puhutellut minua, Sirkka Penttilä kertoo.

Kaupunginvaltuustoon heti kerrasta läpi

Vuoden 2004 kuntavaaleissa Sirkka Penttilä lähti ensimmäisen kerran ehdokkaaksi. Silloinen kansanedustaja Harry Wallin ja piirin toiminnanjohtaja Aarne Heikkilä toimivat puhemiehinä ja onnistuivat.

─ Omaksi ja varmaan muillekin yllätykseksi tulin valittua kaupunginvaltuutetuksi heti ensimmäisellä kerralla, Penttilä muistelee.

Työ kuntapolitiikassa on jatkunut yhtäjaksoisesti monissa eri tehtävissä. Siihen tukea on antanut koko perhe – aviomies ja kolme poikaa perheineen.

─ Työskentely lautakunnissa, valtuustossa ja kaupunginhallituksessa ovat kasvattaneet minut vastuullisuuteen päättäjänä. Tulee muistaa, että kuntalaiset ovat meidät tähän tehtävään asettaneet, Sirkka Penttilä painottaa.

Pohjanmaan Sosialidemokraattien tarjoama koulutus on ollut Penttilälle tärkeä tuki kasvun tiellä kunnallisissa luottamustehtävissä toimimiseen. Jo pitkään piirihallituksessa toiminut Penttilä kokee tämänkin työn edelleen mielenkiintoiseksi ja innostavaksi.

─ Piirihallituksen työskentely on yhä tavoitteellisempaa ja piirihallituksen jäsenenä pysyy hyvin perillä myös koko puolueen ajankohtaisista asioista, hän toteaa.

Sote-uudistuksen eteneminen kiinnostaa

Seinäjoen kuntapolitiikan haasteista suurin on Penttilän mukaan talouden alijäämän haltuunotto sekä sen korjaamisen vaatimien toimien oikeudenmukaisuus. Tilanne edellyttää hänen mukaansa osaavia virkamiehiä joka toimialalle ja hyvää yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa.

─ Tärkeää on huomioida lain vaatimien palveluiden tuottaminen, kaupungin kasvun turvaaminen sekä henkilöstön tasavertainen kohtelu tässä taloudellisessa tilanteessa, hän painottaa.

Sote-uudistus ja sen mahdollinen eteneminen kiinnostaa Sirkka Penttilää tällä hetkellä ehkä eniten.

− Erikoissairaanhoidon kustannuksia pidetään suurimpana alijäämäisyyden osatekijänä ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan nyt viisautta täällä Etelä-Pohjanmaalla, sairaanhoitopiirin hallituksessa vaikuttava Penttilä sanoo.

Kotikaupunki Seinäjoki on Penttilälle tärkeä. Hänen mukaansa Seinäjoella on hyvä elää ja kaupungilla on kyky kasvaa. Tähän vaikuttaa Penttilän mielestä hyvät koulutusmahdollisuudet ja liikenneyhteydet sekä hyvin saatavilla olevat ihmisten arjen palvelut.

─ Nyt pitää vain toimia viisaasti, että kasvun vire säilyy, hän pohtii.

Sirkka Penttilä kannustaa ihmisiä lähtemään kuntavaaliehdokkaaksi.

─ Seinäjoki tarvitsee yhteisten asioiden hoitoon erilaisia arjen asiantuntijoita. Tee hyvä päätös ja asetu ehdolle, Penttilä kannustaa.

Omakuva-juttusarjassa esitellään aktiivisia demaritoimijoita Pohjanmaalta.