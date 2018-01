Omakuva: Terhi Leivo-Holmqvist – ”Oli kunnia-asia lähteä mukaan”

UPM Pietarsaaren sellutehtaalla työnjohtajana työskentelevä paperiteknikko Terhi Leivo-Holmqvist lähti vuosi sitten keväällä mukaan kuntapolitiikkaan. Joku oli häntä suositellut ja paikalliset demarit lähestyivät kysyen kuntavaaliehdokkaaksi.

– Tuntui ihan kunnia-asialta lähteä mukaan, työpaikkansa luottamusmiehenä ja Ammattiliitto Pron edustajistossa vaikuttava Leivo-Holmqvist toteaa.

Kuntavaaleissa hänet valittiin varavaltuutetuksi. Myös jäsenyys sivistyslautakunnassa on hänelle mielenkiintoinen vaikuttamisen paikka. Tämän lisäksi hän aloitti tämän vuoden alusta Pohjanmaan sosialidemokraattien piirihallituksen jäsenenä.

Työn ja luottamustehtävien vastapainona liikunta on Leivo-Holmqvistille tosi tärkeä juttu. Hän on harrastanut koko elämänsä liikuntaa monipuolisesti. Pääasiassa juokseminen ja maratonit ovat liikuttaneet vuosien varrella. Nykyään juokseminen on siirtynyt uimahallin altaaseen. Tärkeää elämässä on myös oma perhe; aviomies, aikuiset pojat ja yksi lapsenlapsi.

Kouluverkko pohdinnassa

Terhi Leivo-Holmqvist ei ole paljasjalkainen jeppisläinen, mutta jo 32 asuinvuotta Pietarsaaressa kertoo viihtymisestä.

– Pietarsaari on pikkuinen, talvella talviuneen vaipuva merenrantakaupunki, joka herää kesällä henkiin, hän kehuu kotikaupunkiaan.

Kuntapolitiikassa Leivo-Holmqvistille lähellä sydäntä ovat lapset ja nuoret sekä ikäihmisten hyvinvointi. Sivistyslautakunnan jäsenelle Pietarsaaressa on ollut oman vaikuttamisen kannalta keskiössä kaupungin tuleva kouluverkko.

– Haasteena on erityisesti eri kieliryhmien tasapuolinen kohtelu kouluasioissa. Suomenkielisellä puolella ei ole helppoa asioiden hoito. Pietarsaaressa sivistyspuolella parasta on kuitenkin pitkään toteutettu lasten kielikylvetys, joka toimii hyvin, Leivo-Holmqvist kertoo.

Kiireettä ja kuunnellen parempia päätöksiä

SDP puolueena tuntui Terhi Leivo-Holmqvistille omalta. Taustalla on Antti Rinteen vaikutus jo Toimihenkilöunionin ajoilta. Kuntapäättäjänä hän haluaa olla luotettava, rehellinen, oikeudenmukainen sekä sanojensa takana pysyvä.

– Samat arvot ja toimintatavat kuin puolueella, hän painottaa.

Päätöksenteossa Leivo-Holmqvist korjaisi yhden asian. Hänen mukaansa pitäisi entistä paremmin kuunnella tasapuolisesti kaikkia ryhmiä ja pyrkiä katsomaan asioita joka kantilta.

– Ja kiireettä. Näin syntyy kuntalaisten kannalta parempia päätöksiä, Leivo-Holmqvist sanoo.

Omakuva-juttusarjassa esitellään erilaisia toimijoita alueelta.

