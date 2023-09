”Omien tuki on perusta sille, että voi iloita” – Satakunnan demarien tavoitteet toteutuivat, Kähköselle ja Lehtoselle tärkeät pestit

– Nyt kirkastetaan linjaa. Jokaisella on oltava oikeus hyvään elämään, Neea Kähkönen ja Harri Lehtonen vaativat. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Harri Lehtosella alkaa toinen kausi puoluehallituksessa. Uuteen kauteen hän lähtee luottavaisena.

– Muutoksia tulee, koska noin puolet puoluehallituksen jäsenistä vaihtui. Myös pelikenttä on nyt erilainen, kun olemme oppositiossa. Nyt on entistä parempi mahdollisuus saada Satakunta ja maakunnan ääni kuuluviin.

Neea Kähkönen aloittaa puoluevaltuuston toisena varapuheenjohtajana. Tehtävä oikeuttaa osallistumaan puoluehallituksen kokouksiin.

– Tämä oli minulle suuri luottamuksen osoitus. Oikeastaan häkellyttävää. Erityisen iloinen olen ennen muuta satakuntalaisten tuesta. Koen, että omien tuki on perusta sille, että voi iloita. Koen myös, että pääsen edustamaan kenttäväkeä puoluevaltuustoon.

SDP:n Suomi ei ole sinimusta.

SDP ON siirtynyt Antti Lindtmanin puheenjohtaja-aikaan. Neea Kähkönen ja Harri Lehtonen pitivät puoluekokousta onnistuneena. He antavat myös suuren kiitoksen Krista Kiurulle lähtemisestä puheenjohtajakisaan.

– Kristan osallistuminen antoi mahdollisuuden keskustella linjasta, joka käytiin rakentavassa hengessä. Kiitämme myös Satakunnan puoluekokousryhmää. Se oli yhtenäinen ja osallistui aktiivisesti kokoukseen ja siihen valmistautumiseen, Kähkönen ja Lehtonen kiittelevät.

– Meillä on poliittinen ohjelma ja sen pohjalta mennään. Olemme hyvin pärjänneet vaaleissa. Nyt kirkastetaan linjaa. SDP:n Suomi ei ole sinimusta. Jokaisella on oltava oikeus hyvään elämään, Neea Kähkönen vaatii.

– Nyt on Antin aika. Uusi puheenjohtaja tuo omat juttunsa. Sannan aika oli hyvä. Toivon, että Antti tuo oman persoonansa mukaan työhön. En usko, että linja muuttuu. Siirrytäänkö oikealle tai vasemmalle, ei ole olennaista. Meillä on selkeä polku, mitä edetään. On oltava valmis yhteistyöhön. Olemme opposition johtaja ja vaihtoehto, Lehtonen toteaa.

HALLITUKSEN esittämät leikkaukset koskevat pahimmin pieni- ja keskituloisiin. Se on haaste, johon SDP:n on vastattava. Hallituksen esitykset huolestuttavat Kähköstä ja Lehtosta, koska ne luovat eriarvoisuutta.

– Nyt työelämäkysymysten on oltava kärjessä. On viestittävä työpaikoille, että SDP vahvistaa työntekijöiden asemaa. Osa-aikaisten työntekijöiden asemaa ja ansioturvaa heikennetään. Tämä aiheuttaa sen, että ihmiset joutuvat entistä suurempaan ahdinkoon. Tämä pitää torjua. Porvarihallitus painottaa, että köyhällä ei ole oikeutta omistaa. Esimerkiksi esitys, että omistusasuntoon ei saisi asumistukea, on hävytön, Neea Kähkönen toteaa painokkaasti.

Puoluekokous oli lähtölaukaus kunta- ja aluevaaleihin

Suureksi osaksi SDP:n työn tuloksena on saatu aikaan nykyinen hyvinvointivaltio. Nyt hallitus leikkaa sosiaalietuja ja entisestään talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden rahoitusta.

– Hyvinvointialueiden rahoitus on kynnyskysymys tasa-arvoisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Jos rahoitus ei ole kunnossa, uudistus ei toteudu kunnolla. Kun nyt yritämme löytää uusia palvelumalleja, ne eivät välttämättä onnistu, koska muutokset joudutaan tekemään säästöpaineissa. Näin tehden muutos ei ole hyvä, myös aluehallituksen puheenjohtajana toimiva Lehtonen toteaa.

PUOLUEKOKOUS oli lähtölaukaus kunta- ja aluevaaleihin. Nyt on pohjatyön aika, on viritettävä koneisto ja kerättävä ehdokkaita.

– Kuntavaalit ja aluevaalit ovat lähellä. Niihin on saatava hyvät ehdokkaat ja ohjelmat. Tavoitteena pitää olla, että koko maassa SDP menestyy.

– Satakunnassa perussuomalaiset on vahvoilla. SDP:n on saatava perussuomalaisten takinkääntö näkyvästi esiin. On konkreettisesti tuotava esiin, mitä perusuomalaisten politiikka aiheuttaa ihmisille, Neea Kähkönen kertoo.

– Tarvitsemme määrätietoista politiikkaa. On vietävä tavallisen ihmisen asiaa eteenpäin. Perusuomalaisten politiikka ei tuo valoa tulevaisuuteen, Harri Lehtonen toteaa.