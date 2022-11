Hallitus antoi eilen esityksen kuntakokeiluja koskevan lain muutoksista. Muutoksilla parannetaan Ukrainasta sotaa paenneiden edellytyksiä työskennellä Suomessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Esityksen mukaan jatkossa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaita olisivat myös tilapäistä suojelua saavat henkilöt.

– Työ tarjoaa sitä tekevälle sosiaalisen verkoston, merkityksellistä tekemistä sekä toimeentuloa. Se on arjen perusta, jonka ympärille muuta elämää on mahdollista rakentaa. On hienoa, että pääsemme tarjoamaan tämän mahdollisuuden Ukrainasta paenneille henkilöille. Toki kaikki eivät ole töihin valmiita, mutta on tärkeää tarjota siihen mahdollisuus, kansanedustaja Paula Werning sanoo tiedotteessaan.

Kuntakokeilulain mukaan tällä hetkellä kokeilujen asiakasryhmään kuuluvat kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, joilla on kotikunta. Jatkossa tilapäistä suojelua saavien osalta velvoite kotikunnasta ei koske heitä.

Suomeen on tähän mennessä saapunut 40 000 paennutta ukrainalaista, joille on myönnetty tilapäistä suojelua.

– Vaikka Ukrainan presidentti Zelenskyi on antanut tällä viikolla esityksen rauhanehdoista, ei sodalle ole vielä varmaa päätepistettä näkyvissä. On tärkeää, että Suomi varautuu tilanteen pitkittymiseen.

EU:n tilapäinen suojelu on voimassa 4.3.2023 saakka. Tämän jälkeen suojelu jatkuu automaattisesti vuodella, mikäli EU-neuvosto ei päätä sen lakkaamisesta.