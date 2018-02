”On selvää, että korruptoitumisen kaava on olemassa” – SDP:n varapuheenjohtaja vaatii oikeusministeri Häkkästä puuttumaan Suomessa rehottavaan lobbariongelmaan

SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta pitää kokoomuspoliitikkojen säännönmukaista siirtymistä yksityisen hoivabisnekseen erittäin ongelmallisena.

– On selvää, että korruptoitumisen kaava on olemassa. Tähän on pitkään kiinnitetty huomiota eri yhteyksissä. Viimeisen 3–4 vuoden aikana sote-valmistelussa keskeisesti mukana olevia kokoomuslaisia toimijoita on siirtynyt usealle merkittävälle paikalle yksityiseen terveysbisnekseen, Feldt- Ranta toteaa.

– Ensin he ovat olleet mukana suunnittelemassa ja tekemässä hallituksen mallia ja sitten he ovat siirtyneet huolehtimaan, että hoivabisneksen etu toteutuu maksimaalisesti. Tämä näyttää pahalta ja asiassa on korruptoituneita piirteitä, jotka eivät kuulu Suomeen.

Feldt-Rannan mukaan Sipilän hallituksen oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) on puututtava rehottavaan lobbariongelmaan.

– Ongelma on ilmeinen ja kaikkien nähtävissä. Oikeusministeri Antti Häkkänen on aloittanut tormakkaasti ministerikautensa. Nyt hänen pitää ottaa tämä lobbariongelma oikeusministeriön käsittelyyn ja tuoda mahdollisimman pian eduskuntaan asiasta selvitys. Asian vakavuutta ja kiireellisyyttä lisää parhaillaan käynnissä oleva soteuudistus, jossa on kyseessä miljardiluokan taloudelliset intressit, Feldt-Ranta toteaa.

– Soteuudistuksen taloudellisiin intresseihin ovat kiinnittäneet huomiota myös rikosoikeuden professorit, hän huomauttaa.

Feldt-Ranta antoi jo eilen Demokraatille aiheesta laajan haastattelun.

Loikkaaminen on herättänyt närää myös hallituspuolueissa.

Keskustelu politiikasta terveysbisneksen puolelle siirtyneistä entisistä kokoomusvaikuttajista heräsi jälleen tällä viikolla, kun kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti kertoi jättävänsä eduskunnan ja siirtyvänsä Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtajaksi.

Aikaisemmin esimerkiksi entinen sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty (kok) on siirtynyt Terveystalon liiketoimintajohtajaksi sekä entinen kansanedustaja Lasse Männistö (kok.) puolestaan johtajaksi Mehiläiseen. Mehiläisen liiketoiminnan kehityspäällikkönä toimii nykyään puolestaan kokoomuspääministerien avustajana aikaisemmin tunnettu Joonas Turunen.

Kokoomuksen poliitikkojen ja keskeisten avustajien loikkaaminen politiikasta sosiaali- ja terveysalan yrityksiin on herättänyt tyrmistystä myös hallituspuolueissa.

Etenkin kokeneet toimijat, kuten Pertti Salolainen, Sirkka-Liisa Anttila ja Olavi Ala-Nissilä ovat kiinnittäneet asiaan huomiota. Kokoomuksen sisältä asiaa on pyritty vähättelemään, viimeksi tänään Helsingin Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) antoi ymmärtää ettei asiassa ole mitään ongelmaa.

Vapaavuori totesi Taloussanomien haastattelussa Suomen olevan vapaa maa.

– Jokainen menee töihin sinne, minne menee, niin kauan kuin laki ei muuta sano, hän totesi.