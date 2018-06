”On tullut yllättäviä suostumisia” – Sauli Niinistöstä tekeillä kirja, nyt kirjoittajat raottavat mitä tuleman pitää

Toimittajat Matti Mörttinen ja Lauri Nurmi kirjoittavat kirjan presidentti Sauli Niinistöstä. Kirja Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra ilmestyy syksyllä.

Kirjoittajat olivat tänään seuraamassa, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli politiikan toimittajien tavattana lounastilaisuudessa Helsingissä.

Niinistöstä on kirjoitettu ennenkin. Vuonna 2012 asialla oli pitkän linjan journalisti, tietokirjailija Risto Uimonen kirjallaan Puolivallaton presidentti (WSOY). Haastattelua ei kirjan päähenkilöltä Uimoselle herunut.

– Niinistö on kiinnostava. Henkilö on historiallisen suosittu poliittinen persoona Suomessa. Kyllä meitä kiinnosti lähteä selvittämään sitä, miksi hän on niin suosittu ja toisaalta selvittämään sitä, mitä hän on oikeasti tehnyt nykyisessä virassaan ja sitä ennen, Matti Mörttinen kertoo tuoreesta kirjahankkeesta Demokraatille.

Haastattelua eivät ole saaneet Nurmi eivätkä Mörttinenkään.

– Lähetimme presidentin kansliaan muodollisen tiedon hankkeestamme ja kysyimme, olisiko hän halunnut huhtikuussa olla haastateltavissa muutamista asioista. Saimme kohteliaan vastauksen, että presidentti ei tällä erää osallistu kirjahankkeisiin, Lauri Nurmi kertoo.

Nurmi jatkaa suhtautuvansa tähän ymmärtäen, koska Niinistö on virassa toimiva presidentti ja itsekin kirjallisesti lahjakas.

– Sehän tässä onkin mielenkiintoista, että hän on kirjoittanut kaksi erinomaista kirjaa itse, hän on erinomainen puheenkirjoittaja, puheenpitäjä. Luulen, että hän sitten itse kirjoittaa aikanaan oman näkemyksensä tapahtumista. Me emme kuitenkaan halua odottaa sitä, kun hän joskus on vapaa kirjoittamaan, vaan haluamme vastata kansalaisten tiedonjanoon silloin, kun Niinistön suosio on huipussansa eli yli 60 prosenttia. Luulen, että hänen omilla näkemyksillänsä ja sillä mitä me teemme nyt, on toinen toisiansa täydentävä rooli. On tärkeää, että häntä myös arvioidaan hänen itsensä ulkopuolelta, Nurmi sanoo.

”Poliitikot ovat alkaneet mantranomaisesti toistaa sanomaa.”

Nurmen mukaan Sauli Niinistö on paljon moniulottoisempi persoona kuin tiedetään.

– Presidentin yli 60 prosentin kansansuosio johtaa myös siihen, että Suomessa poliitikot ovat alkaneet mantranomaisesti toistaa sanomaa, että ”minä olen presidentin linjoilla”. Me haluamme selvittää myös sitä, että ovatko kaikki presidentin linjoilla. Tässä vaiheessa, vaikka kirja on vasta teossa, voidaan sanoa, että eivät ole. Meidän tavoitteenamme on kertoa Niinistön hyvistä ja huonoista puolista ja yrittää esittää häntä myös politiikkona ja ihmisenä, Nurmi kuvaa.

Matti Mörttinen ei vaikuta kovasti lämpenevän sille, että kirjaa voisi kutsua myös paljastuskirjaksi.

– Sehän olisi turha kirja, jos se ei paljastaisi jotain uutta, mitä ei yleisesti Niinistöstä tiedetä, hän kuitenkin sanoo.

– Voi sanoa näin, että me olemme saaneet hyvin arvokkaan satsin haastatteluja ihan huipputasoilta koti- ja ulkomailta.

Onko Niinistöllä syytä jännittää kirjaa?

– Ei minun mielestäni, mutta sitä pitäisi tietysti kysyä häneltä itseltään, kuten hän varmaan itse tässä kohtaa sanoisi. Sen tiedän, että Niinistö on useissa yhteyksissä todennut, että toista ihmistä ei voi tuntea. Se on tietysti vähän ongelmallista. Sillä hän on ilmaissut tiettyä pidättyvyyttä siihen, miten häntä saa tulkita ja kuvata. Me emme ole antaneet sen nyt haitata itseämme, Mörttinen vastaa.

Ihmisillä on ollut tarve kertoa Niinistöstä.

Nurmi lupaa, että kirjan tultua julki sen toimittajat ovat avoimia ja tarvittaessa suorapuheisiakin.

– Tulemme kyllä argumentoimaan, miksi olemme päätyneet tiettyihin valintoihin sisällöllisesti.

Mörttisen mukaan kirjassa analysoidaan niin Niinistön politiikkaa kuin henkilöä.

– Analysoimme sekä hänen ulkopolitiikkaansa, aiempaa talouspolitiikkaa sekä sisäpolitiikkaa, jota hän teki aiemmissa rooleissaan. Kaikkiin niihinhän vaikuttaa myös, millainen hän on persoonana.

Teos on myös elämäkerrallinen.

– Se ei ole tietenkään täydellinen elämäkerta, koska nyt jo olemme todenneet, että materiaalia meillä olisi useampaan kirjaan. Sitä olisi jopa uusiin Suomen lähiaikojen poliittista historiaa käsitteleviin kirjoihin. Tämä on ollut siinä mielessä hyvin valaiseva projekti, että tässä on tullut muutakin kuin Sauli Niinistöä esiin, Mörttinen sanoo.

Nurmi toteaa, että yhteiskunnan huipulla olevat ihmiset ovat likimain kaikki suhtautuneet hyvin positiivisesti kirjahankkeesen ja antaneet haastattelut.

– Ne, jotka ovat antaneet luvan nimen julkistamiseen, löytyvät aikanaan kirjan kiitosluettelosta.

– Kieltäytymisiä on ollut, mutta yllättävän vähän, Mörttinen vahvistaa.

– Me odotimme, että niitä olisi tullut enemmänkin, mutta on tullut yllättäviä suostumisia. Se osoittaa, että ihmisillä on tarve kertoa Niinistöstä, Nurmi jatkaa. (Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen…

”Ei ole yhden ihmisen hengentuotos.”

Lauri Nurmi palkittiin vuonna 2017 Suomen Kuvalehden journalistipalkinnolla perussuomalaisten hajoamista ja hallituspolitiikkaa luotaavista artikkeleista. Matti Mörttinen on Aamulehden pääkirjoitustoimittaja ja artikkelitoimituksen päällikkö.

– Lauri on syntynyt samana vuonna, kun minä olen aloittanut Aamulehdessä toimittajana, Mörttinen naurahtaa.

Nurmen mukaan kirjan kustantaja halusi kaksi kirjoittajaa, joilla on erilaiset perspektiivit.

Kirjan kustantaa Into. Aamulehti ja Alma Media ovat projektissa yhteistyökumppaneina, joten kirjoittajat ovat saaneet tehdä kirjaa osana työtään.

– Oman työnantajan eli Aamulehden kanssa oli sellainen nopea yhteisymmärrys siitä, että tällaista ryhdytään tekemään, Lauri Nurmi sanoo.

Kirjatiimiin kuuluu myös tutkimusavustaja Mari Rautiainen.

– Tämä ei ole yhden ihmisen hengentuotos, vaan tässä on työryhmä, joka kirjaa tekee, Nurmi sanoo ja lukee tiimiin Rautiaisen ohella myös kustantajan.

Niinistöä on silitelty myötäkarvaan.

Matti Mörttinen allekirjoittaa väitteen, että aiempaa Niinistöä käsittelevää kirjallisuutta on leimannut jossain määrin myötäkarvaan silittely.

– Se voi johtua myös siitä, että saatavissa oleva materiaali ei ole antanut aihetta kriittisempään tarkasteluun. Tärkeämpää kuin se, ovatko teokset olleet liian kilttejä, on se, että niissä on ollut tiettyjä ihan ajallisiakin aukkoja. Niinistöstä on tullut sellainen tuntuma, että koko suomalaiselle poliittiselle elämälle hän on alkanut olemaan vasta vuonna 1992 tai 1993. Hän oli kuitenkin sitä ennen kansanedustaja ja merkittävä vaikuttaja esimerkiksi paikallispolitiikassa. Lupauksena voi sanoa, että ainakin näitä aukkoja kirjassamme täytetään, Mörttinen sanoo.

Nurmi uskoo myös, että aiemmin ei ole välttämättä saatu niin hyvin kuin nyt ihmisiä yhteiskunnan huipulta haastatteluun.

– Nimenomaan yhteiskunnan huipulla olevien ihmisten haastatteleminen on olennaista, jos haluaa päästä aidosti kiinni siihen, mikä on ollut harjoitetun politiikan takana, hän näkee.

– Politiikka on ristiriitoja. Niinistön uralla on huikeita menestyksiä ja sitten siellä on vaiheita, joista on erilaisia käsityksiä. Näiden erilaisten käsitysten esiintuominen on totta kai kaikkien hyvien poliittisten kirjojen tärkein tavoite.